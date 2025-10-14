Deel dit: Share App Mail Tweet

Alfa Romeo Junior: prijzen veranderen en een nieuwe versie

De Alfa Romeo Junior is pas een jaar op de markt en werd al meer dan 50.000 keer verkocht. Voor het Italiaanse merk is dit daarom een belangrijk model, en voorziet het model nu van updates voor 2026.

De veranderingen voor volgend jaar zijn als volgt: de naam van zijn ‘Speciale’-uitvoering verandert en wordt er geschoven in de vraagprijzen. Ook is er een uitgebreidere garantie nu beschikbaar. De Alfa Romeo Junior is de eerste compacte crossover van het merk die ook volledig elektrisch leverbaar is. In bovenstaande video zie je de review van de Alfa Romeo Junior.

Prijzen voor het 2026-model

Onderhuids blijft alles bij het oude. De Alfa Romeo Junior van modeljaar 2026 behoudt zijn drie aandrijfvarianten: volledig elektrisch, hybride met voorwielaandrijving en de Q4-hybride met vierwielaandrijving.

Uitvoering 2025 Prijs 2025 Uitvoering 2026 Prijs 2026 Ibrida €35.350 Ibrida €35.950 (+€600) Ibrida Speciale €37.350 Ibrida Ti €38.950 (+€1.600) Q4 €43.100 Ibrida Q4 Ti €42.200 (-€900) Elettrica €35.950 Elettrica €35.950 (=) Elettrica Speciale €37.950 Elettrica Ti €38.950 (+€1.000) Elettrica Veloce €45.950 Elettrica Veloce €45.950 (=)

De grootste vernieuwing is de komst van de Ti-uitvoering. De uitvoering vervangt de huidige Speciale en is voor klanten die meer luxe wensen. Voorbeelden van opties die deze uitvoering heeft zijn verwarmbare stoelen en een leren stuur.

Alfa Romeo Junior: extra garantie en optiepakketten

Nieuw voor de Alfa Romeo Junior is de Special Sprint Warranty, die de fabrieksgarantie verlengt tot maximaal acht jaar of 160.000 kilometer, mits het onderhoud bij een erkende dealer plaatsvindt. Dat klinkt genereus voor het model, maar het systeem is identiek aan de garantieconstructie die Stellantis al voor andere merken gebruikt.

De Alfa Romeo Junior Ti krijgt verder twee optiepakketten, die al beschikbaar waren op de Speciale. Het Sport Pack brengt vooral visuele extra’s, zoals Sabelt-stoelen, Alcantara-bekleding en rode interieuraccenten. In de hybride-modellen zitten bovendien schakelflippers achter het stuur.

Het Techno Pack richt zich op gemak en veiligheid, met LED-verlichting, rijassistentie, een handsfree achterklep en keyless entry. Ook hier ligt de nadruk op comfort, niet op innovatie – veel van deze functies zijn inmiddels standaard bij modellen van concurrenten.