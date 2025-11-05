Deel dit: Share App Mail Tweet

Alfa Romeo denkt dat het Ferrari is en start eigen Special Projects

Is Alfa Romeo een luxemerk? De meeste mensen zouden zeggen van niet. En toch start de fabrikant, samen met Maserati, een Ferrari-achtig programma, waaruit peperdure gelimiteerde modellen zullen voortkomen.

Het gaat redelijk met Alfa Romeo. Het merk laat met name in Europa een mooie groei zien, maar dat komt voornamelijk door de introductie van de Junior. De rol van de stokoude Giulia en Stelvio is bijna uitgespeeld en de verkopen van de Tonale blijven achter bij de verwachtingen.

Alfa Romeo Junior versus 33 Stradale

Is dan nu de tijd om exclusieve sportauto’s te gaan bouwen? Misschien wel, omdat daar natuurlijk hoge marges op zitten. Maar het maakt van Alfa Romeo wel een merk met een wonderlijk modellengamma. Het contrast tussen de 36.000 euro kostende Junior en de 33 Stradale van 1,7 miljoen is immers enorm.

En toch gaan er meer exclusieve Alfa’s komen, zo blijkt nu. Samen met Maserati start Alfa Romeo het BottegaFuoriserie-programma, dat voor beide merken zogenoemde few-offs gaat ontwikkelen. Denk aan auto’s als de hierboven genoemde 33 Stradale, maar ook de Maserati MCXtrema.

Heb je nou altijd al een Alfa Romeo met Maserati-grille gewild en ben je bereid om daarvoor te betalen? Dan heb je pech. Volgens Alfa-topman Santo Ficili blijven de merken binnen BottegaFuoriserie strikt gescheiden.

Klassieke auto’s restaureren en certificeren

Daarbij heeft de afdeling nog een andere rol: het bewaken van de geschiedenis van Alfa en Maserati. Dat doet BottegaFuoriserie met een uitgebreid archief, een museumcollectie en restauratieservices. Bezitters van een klassieke Alfa of Maserati kunnen ook een certificaat van originaliteit krijgen.