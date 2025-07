Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit bedrijf laat je met vier spelers tegelijk gamen in de auto

Er is een bedrijf dat je laat gamen in je auto. AirConsole laat via de Cloud inzittenden van bepaalde automerken simpele spelletjes doen. Zowel stilstaand als onderweg. Dat betekent dat spelen in de auto niet langer het exclusieve domein is van Tesla-bestuurders.

AirConsole is dus een bedrijf wat games via Cloud-services aanbiedt, waarbij je je telefoon als controller gebruikt. De app is kosteloos in de in-car appstore te downloaden en laat tot vier spelers tegelijk meedoen, door een QR-code te scannen. De spelletjes die aangeboden worden zijn niet uitgebreid, maar toegankelijk. Denk bij het gamen aan bijvoorbeeld Pictionary en UNO.

Wie kan hoe gamen?

Op dit moment zijn er drie automerken waar je dit systeem kunt terugvinden: Audi, BMW en Mini. Eerder al was Volkswagen een verbinding met het platform aangegaan, maar op de website van AirConsole is geen samenwerking meer te vinden.

Niet alle modellen van deze merken hebben dit systeem. Alleen de Audi A5, Q5, A6, A6 e-Tron en Q6 e-Tron, Mini Cooper en BMW X5, X6, X7, XM, iX, i5, en 7-serie. Het is nog niet bekend of het bedrijf zijn ondersteuning gaat uitbreiden naar andere automerken, maar qua techniek is het zeker mogelijk voor auto’s met Android Auto.

Bij het gamen houdt AirConsole natuurlijk de veiligheid scherp in de gaten. Die veiligheid garandeert het bedrijf door de bestuurder alleen mee te laten spelen als de auto stilstaat. Gaat de auto rijden? Dan wordt de bestuurder buitengesloten van het gamen. Ook worden de schermen van de bijrijders afgeschermd, zodat er geen extra afleiding ontstaat.