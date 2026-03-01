Deel dit: Share App Mail Tweet

De verkoopcijfers van dit Italiaanse merk bereikten in 2025 een nieuw dieptepunt

Wij staan uiteraard niet aan het hoofd van Stellantis, maar als we dat wel stonden, zouden we overwegen een paar merken af te stoten of gewoonweg te schrappen. Want niet alleen heeft het concern merken die elkaar in de weg zitten, ook gaat het met sommige gewoon barslecht, zoals met Maserati.

Stellantis heeft vooral last van de erfenis van Fiat-Chrysler, dat weigerde te investeren in continuïteit en zo met name Alfa Romeo, Chrysler, Fiat, Lancia en Maserati liet wegkwijnen. Bij Fiat gaat het nu redelijk, maar bij de andere vier is het sappelen geblazen.

Alfa Romeo, Chrysler en Lancia

Alfa Romeo moet het hebben van de Junior, want de Tonale presteert onder de maat, bij Chrysler hebben ze nog maar één model over (de Pacifica en Voyager zijn in feite de zelfde auto) en met de Lancia Ypsilon wil het niet vlotten.

Maserati is nog verder gedaald

En dan Maserati, dat tien jaar geleden nog bijna 50.000 auto’s per jaar verkocht. In 2025 waren het er slechts 7.900, wat een afname van 30 procent betekent ten opzichte van het jaar ervoor, toen de afzet 11.300 bedroeg.

Verlies viel minder hoog uit

Het zal dan ook niemand verbazen dat Maserati rode cijfers heeft geschreven. Het verlies kwam uit op 198 miljoen euro, waarmee de fabrikant het in 2025 ‘beter’ heeft gedaan dan in 2024, toen er onder de streep een min van 262 miljoen euro overbleef.

Volgens Maserati komt de verbetering in 2025 vooral door de lagere research- en ontwikkelingskosten. Met andere woorden: er is minder geld gestoken in nieuwe modellen. En dat is niet best, want Maserati heeft dringend behoefte aan een uitbreiding van het leveringsprogramma.

Uitgekleed Maserati-portfolio

Momenteel verkoopt het merk alleen de Grecale, GranTurismo/GranCabrio en MCPura. De Levante, Ghibli en Quattroporte zijn al een tijdje uit productie. Maserati zegt niet alleen last te hebben van zijn beperkte portfolio, maar ook van wereldwijde importheffingen en de teruglopende vraag in China.