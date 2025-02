Deel dit: Share App Mail Tweet

Actiegroep: ‘Verbied afkortingen als PHEV, HEV en MHEV’

Een Britse groep voorstanders van elektrische auto’s wil dat de industrie stopt met ‘betekenisloze en incorrecte afkortingen’, zoals PHEV, HEV en MHEV. De Advertising Standards Authority – het Engelse equivalent van de Reclame Code Commissie – zou ze zelfs moeten verbieden.

Volgens Electric Vehicles UK moet het afgelopen zijn met “de lettersoep aan betekenisloze acroniemen op hybrides”, want consumenten zouden daarvan in verwarring raken. “We roepen de Advertising Standards Authority ook op om onderzoek te doen naar de misleidende term ‘self-charging hybrid’.”

Controverse rondom ‘self-charging hybrid’

Er is al vaker opschudding geweest over die aanduiding, die vooral door Toyota en Lexus wordt gebruikt om aan te geven dat hun hybridemodellen niet aan de laadpaal hoeven. Volgens critici is de toevoeging ‘self-charging’ misleidend, omdat de energie natuurlijk ergens vandaan komt, van de brandstofmotor, en dus geld kost. In Noorwegen mogen Toyota en Lexus de term niet meer gebruiken.

Consumenten snappen weinig van termen

Uit Engels onderzoek zou blijken dat één op de vijf automobilisten weinig snapt van de terminologie die bij elektrische auto’s hoort. Electric Vehicles UK vindt dan ook dat het tijd is voor minder jargon en meer eerlijke, simpele taal.

Er zijn bijvoorbeeld steeds meer fabrikanten die hun mild-hybrides gewoon als ‘hybrid’ aanduiden. Dat wekt de indruk dat ze meer elektrische ondersteuning hebben dan dat ze eigenlijk hebben. Bovendien blijkt uit verschillende onderzoeken dat hybrides in de praktijk veel meer uitstoten dan op papier.

“Veel consumenten denken dat ze een milieuvriendelijke keuze maken als ze een auto kopen met ‘hybrid’ in de naam”, zo zegt FairCharge UK tegen de Times. “Maar uit onderzoek blijkt dat dat helemaal niet altijd het geval is.”