Accijnzen en belastingen: dit gaat er met de prijs van benzine gebeuren in 2026

Ondanks dat elektrische auto’s een steeds groter deel van het Nederlandse wagenpark vormen, blijft benzine de belangrijkste vloeistof voor auto’s. Maar wat gebeurt er met de brandstofprijzen in 2026? Wordt tanken nóg duurder?

Wat benzine in 2026 precies gaat kosten is natuurlijk niet te voorspellen. De prijs hangt immers van allerlei variabelen af, zoals de olieprijs. Wel kunnen we vooruitkijken naar accijnzen en belastingen voor volgend jaar.

Prijs van benzine in 2026

Voor 2026 wordt de accijnsverlaging doorgetrokken. Dat betekent dat de korting die in 2022 werd ingevoerd – na de inval van Rusland in Oekraïne – blijft gelden. Hierdoor wordt een stijging van zo’n 21 cent per liter benzine voorkomen.

Wél krijgen we in 2026 een inflatiecorrectie voor de accijnzen. Aanvankelijk werd gedacht aan 2 tot 4 cent per liter, maar inmiddels is duidelijk dat de correctie circa 6 cent per liter benzine bedraagt. Diesel wordt ongeveer 4 cent per liter duurder. Kortom: de prijs stijgt alsnog door belastingen en accijnzen, ondanks het doorzetten van de accijnsverlaging.

2027 wordt spannender

2027 wordt spannender. Dan wordt de accijnsverlaging waarschijnlijk geschrapt én komt er een Europese verhoging bij. Het nieuwe systeem ETS2 (Emissions Trading System 2) wordt dan ingevoerd, waardoor brandstofleveranciers CO₂-rechten moeten inkopen voor elke liter die jij tankt. Die kosten betaal jij uiteindelijk zelf. Hierdoor wordt benzine naar verwachting 20 tot 35 cent per liter duurder, en diesel 15 tot 25 cent.

