Accijnskorting verlengd: prijsexplosie aan de pomp afgewend

De accijnskorting, die in april 2022 werd ingevoerd na de inval van Rusland in Oekraïne, komt per 1 januari toch niet te vervallen. En daarmee wordt autorijders een prijsexplosie aan de pomp bespaard.

Toen na het begin van de oorlog in Oekraïne de brandstofprijzen omhoog schoten, voerde het kabinet een korting op de accijns in. Die maatregel is sindsdien telkens met een jaar verlengd en zou in 2026 komen te vervallen.

Prijsverschillen met omringende landen gigantisch

De ANWB en Drive Nederland, de belangenorganisatie van energiestations, riepen in De Telegraaf op om die accijnsverhoging niet door te laten gaan, want daarmee zouden de prijsverschillen met de landen om ons heen gigantisch worden, tot wel 62 cent per liter.

Nieuwe kabinet beslist over accijnskorting na 2026

Ingewijden melden nu aan De Telegraaf dat het demissionair kabinet de accijnskorting in 2026 tóch verlengt. Dat is voor automobilisten een flinke meevaller, want zonder de korting zou de prijs van benzine met meer dan 25 cent stijgen. Het is aan het volgende kabinet om te bepalen wat er na volgend jaar gebeurt.