Acceleratieproef met beresterke elektrische auto gaat helemaal fout

De Xiaomi SU7 Ultra is een Chinese elektrische auto met een duizelingwekkende 1.548 pk. Zie dat maar eens goed onder controle te houden. Zelfs in een rechte lijn blijkt dat erg lastig.

Toch is de Xiaomi U7 Ultra geen ongeleid projectiel. De supersedan mag zich sinds kort zelfs de snelste elektrische productieauto ooit op de Nürburgring Nordschleife noemen. In een kleine 7 minuten en 5 seconden wist de Chinees over de Green Hell te scheuren. Sneller dan de Porsche Taycan Turbo GT en zelfs sneller dan de Rimac Nevera, een elektrische hypercar met bijna 2.000 pk. Een indrukwekkende prestatie waar meer dan alleen een karrenvracht aan pk’s voor nodig is.

Xiaomi SU7 Ultra crasht

Waarom ging het met de Xiaomi SU7 Ultra dan mis? Dat is niet helemaal duidelijk. Het ontbreekt aan enige context, maar te zien is hoe een SU7 Ultra een acceleratieproef lijkt te willen doen. Na enkele meters breekt plots de achterkant uit, wat op zich niet vreemd is met zoveel vermogen. Vervolgens is de controle helemaal zoek. Het lijkt daarbij haast alsof het stroompedaal blijft hangen.

Mogelijk ging er iets mis met het systeem dat de vermogenafgifte van de drie elektromotoren aan boord regelt. Op die wijze crashte eerder een peperdure en ruim 2.000 pk sterke Lotus Evija X tijdens de heuvelklim tijdens het Goodwood Festival of Speed.

Elektrische auto’s met te veel vermogen

Vroeger moesten autobouwers allerlei capriolen uithalen om veel vermogen los te peuteren uit brandstofmotoren. Nokkenassen, superchargers, turbo’s… alles werd uit te kast getrokken.

Tegenwoordig is dat wel anders. Op het eerste oog gewoon uitziende, elektrische gezinsauto’s zoals deze Xiaomi hebben vaak honderden of zelfs duizenden pk’s aan boord. Maar een overdaad aan vermogen is niet altijd de oplossing, zo zag Autovisie dit jaar bij de allereerste EV Supertest.

Meer pk’s niet altijd beter

De elektrische auto’s met het meeste vermogen, zoals de 428 pk sterke Smart #3 Brabus en de nog sterkere MG4 Xpower, scoorden zelfs als slechtste. Behalve in een rechte lijn, was het vermogen zelden goed bruikbaar doordat de elektronische systemen te veel ingrepen. De EV Supertest 2025 zie je hieronder.