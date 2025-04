Deel dit: Share App Mail Tweet

Abrupte koerswijziging bij Mini: toch investeren in brandstofmotoren

De Europese plannen om per 2035 een verbod op brandstofauto’s in te voeren is erg ambitieus, zo niet onmogelijk. Merken die het beste jongetje van de klas wilden zijn, zoals Mini, stelden zichzelf het doel vijf jaar eerder met brandstofmotoren te stoppen. Daar stapt het nu van af.

Michael Peyton, vicepresident van Mini Noord- en Zuid-Amerika, laat aan Automotive News weten dat de volledig elektrische droom in de ICE-kast is gezet. Er zal geïnvesteerd worden in nieuwe auto’s met brandstofmotoren.

Mini Aceman krijgt wellicht in VS benzine-tegenhanger

Zo zou de Amerikaanse tak van het merk bezig zijn met een nieuwe crossover met een brandstofmotor in de neus. Deze auto moet de benzine-tegenhanger van de Mini Aceman worden. De crossover-EV staat immers niet in de VS op de prijslijst. Ook in Europa is de Aceman niet te bestellen met een benzine-motor. Hoe deze elektrische auto rijdt, zie je in onderstaande video.

Mini laat dus nu de doelen om per 2030 een volledig elektrisch merk te zijn vallen, maar zal volgens de Europese regels alsnog op ons continent per 2035 moeten stoppen met de verkoop van auto’s met brandstofmotoren. Tenminste, als de transitie überhaupt haalbaar is.