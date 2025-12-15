Deel dit: Share App Mail Tweet

Aanpassing youngtimerregeling: waarom zijn autobedrijven boos? En wat willen ze?

Wie nu een auto van vijftien jaar of ouder zakelijk rijdt, betaalt 35 procent bijtelling over de dagwaarde. Die gunstige youngtimerregeling gaat echter op de schop. En dat overvalt niet alleen de mensen die in een youngtimer rijden, maar ook de bedrijven die ze verkopen.

‘Dit is een overval!’, zo lazen we recent in een paginagrote advertentie in Het Financieele Dagblad. Hij was geplaatst door een groep youngtimerspecialisten, die wil dat de Eerste Kamer de door de Tweede Kamer voorgestelde wijzigingen aan de youngtimerregeling terugstuurt.

Wat is de youngtimerregeling?

De youngtimerregeling bestaat sinds 2001 en bepaalt dat mensen die zakelijk een youngtimer rijden van vijftien jaar of ouder geen bijtelling hoeven te betalen over de oorspronkelijke catalogusprijs van de auto, maar over de actuele dagwaarde ervan (officieel de Waarde Economisch Verkeer).

Stel: je rijdt zakelijk in een BMW 540i uit 2010, die nieuw 75.000 euro kostte en nu een dagwaarde heeft van 10.000 euro. Gebruikmakend van de youngtimerregeling is de bijtelling 35 procent van 10.000 euro: 3.500 euro bruto per jaar. Anders zou dat 22 procent van 75.000 euro zijn: 16.500 euro bruto per jaar.

Hoeveel mensen maken gebruik van de youngtimerregeling?

Volgens de verzamelde youngtimerspecialisten maken zo’n 200.000 ondernemers (vooral ZZP’ers) gebruik van de youngtimerregeling. Volgens staatssecretaris Heijnen van Financiën en de Bovag zijn het er slechts 90.000.

Wat wil de overheid veranderen aan de youngtimerregeling?

Op 27 november heeft de Tweede Kamer een amendement van de ChristenUnie en D66 aangenomen om de youngtimerregeling op korte termijn te versoberen. Nu komen auto’s van vijftien jaar en ouder ervoor in aanmerking, vanaf 1 januari gaat dat naar zestien jaar en in 2027 zelfs naar vijfentwintig jaar.

De aanpassing van de regeling moet geld vrijmaken voor het verlengen van de lagere bijtelling voor EV’s. Staatssecretaris Heijnen van Financiën en de Eerste Kamer (die op 15 en 16 december het Belastingplan 2026 behandelt) zijn er kritisch over.

Waarom zijn autobedrijven boos?

De aanpassingen aan de youngtimerregeling hebben niet alleen gevolgen voor zakelijke rijders, maar ook voor de occasionbranche. Zo vrezen bedrijven te blijven zitten met gebruikte auto’s die van de ene op de andere dag niemand meer wil.

Volgens Saab-specialist Dirk Koppen, die het woord voert namens de branche, wordt de regeling in 2027 feitelijk de nek omgedraaid, omdat auto’s van vijfentwintig jaar en ouder eigenlijk gewoon klassiekers zijn en daardoor minder goed geschikt als dagelijks vervoer.

Daarbij is er sprake van rechtsongelijkheid, zo vinden de youngtimerspecialisten. Zakelijke rijders met een nieuwe auto zijn immers vijf jaar lang verzekerd van een vaste bijtelling, terwijl youngtimerbezitters in één keer hun voordeel kwijt zijn.

Er is namelijk geen sprake van een overgangsregeling. Het amendement van de ChristenUnie en D66 werd op 27 november aangenomen en gaat al op 1 januari in. Dat is extreem snel. En daarom voelt de branche zich overvallen.

Wat willen de autobedrijven als alternatief?

Een sterfhuisconstructie, zo schrijven ze: laat de youngtimerregeling alleen gelden voor auto’s van 2011 of ouder. Zo houdt de regeling in feite vanzelf op met bestaan en hebben autobedrijven tijd om zich aan te passen. Ook zorgt het ervoor dat huidige youngtimerrijders niet opeens veel meer bijtelling gaan betalen.

Daarbij willen de youngtimerspecialisten een e-timerregeling voor elektrische auto’s van vijf jaar of ouder, waarvoor de bijtelling dan eveneens over de dagwaarde moet worden berekend. Zo’n maatregel zou de export van jonge, gebruikte EV’s moeten voorkomen.

Wat vinden brancheorganisaties ervan?

De ANWB, de Bovag, Natuur & Milieu, de Rai Vereniging en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) hebben jaren geleden al gepleit voor de afschaffing van de youngtimerregeling.

De Bovag zegt de komende aanpassingen aan de youngtimerregeling dan ook te begrijpen en er niet door verrast te zijn. Al had de organisatie wel graag een langere overgangstermijn gewild.