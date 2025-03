Deel dit: Share App Mail Tweet

Aandeel Tesla met 50 procent gedaald! Dat is het Elon Musk-effect

De aandelenkoers van Tesla bereikte op 17 december 2024 een voorlopig hoogtepunt van 479,86 dollar. Op het moment van schrijven is een aandeel Tesla nog maar 230 dollar waard, wat betekent dat de koers in drie maanden tijd met 50 procent is gedaald. Goed bezig, Elon!

Want dat we Elon Musk als schuldige kunnen aanwijzen voor de instortende aandelenkoers is duidelijk. In de afgelopen drie maanden is zijn bedrijf 800 miljard dollar (!) minder waard geworden. Nou was het ook flink overgewaardeerd, volgens analisten, maar toch…

Protesten tegen Tesla

Tesla heeft last van het extreem controversiële gedrag van topman Elon Musk, die met zijn Department of Government Efficiency (DOGE) tienduizenden Amerikaanse ambtenaren ontslaat, ook al maakt hij officieel helemaal geen deel uit van de regering.

De steun van Musk aan president Donald Trump en de extreemrechtse Duitse partij AfD hebben geleid tot grimmige protesten. Tesla’s worden beklad met hakenkruizen en op diverse plekken, in onder meer Frankrijk, zijn bij dealers auto’s in brand gestoken.

De reactie van Musk daarop was even voorspelbaar als vermoeiend. Hij gaf op Twitter de Amerikaanse miljardair George Soros de schuld. Die zou de protesten hebben gefinancierd. Soros is progressief en heeft door de decennia heen tientallen miljarden weggegeven aan goede doelen.

Verkopen dalen hard

In een nog steeds groeiende elektrische markt, dalen de verkopen van Tesla hard. Deels heeft dat te maken met de vernieuwde Model Y, die momenteel wordt uitgerold. Bij Tesla voelen ze de bui hangen, kennelijk, want meerdere hooggeplaatste managers hebben in de afgelopen weken aandelen verkocht.

De geüpdatete Model Y zal het ongetwijfeld goed doen, maar wat komt daarna? De verkopen van de Cybertruck vallen tegen en Tesla lijkt geen nieuwe modellen in de pijplijn te hebben, behalve de recent voorgestelde autonome taxi, waaraan nog veel vraagtekens kleven.