Geld besparen? Dit onderhoud kan ook jij gemakkelijk uitvoeren

Wegenbelasting, brandstof en verzekering, autorijden is in Nederland duur. Wil je wat geld besparen, dan kun je dit doen door zelf wat onderhoud uit te voeren. We lichten verschillende klusjes uit die eenvoudig te doen zijn.

Let wel, bij al deze klusjes moet je goed opletten – zeker als je ze voor het eerst uitvoert. Zoek op internet hoe je iets moet vervangen bij jouw specifieke auto alvorens je aan de slag gaat.

Geld besparen door onderhoud aan auto zelf uit te voeren

Een gemiddeld uurtarief bij een garage ligt tussen de 60 en 80 euro per uur. Bij dealerbedrijven kun je soms wel meer dan 100 euro per uur betalen. Een klein klusje zelf uitvoeren kan dus al snel flink wat geld besparen. Let wel, met al deze klusjes is een vakman ook niet lang bezig. Daarbij is het aan te raden om bij een garage onderhoud uit te laten voeren volgens het boekje. Een auto zonder kloppende onderhoudshistorie is doorgaans minder waard. Zo kan een onderhoudshoudsbeurtje je geld kosten.

Ruitenwissers

De ruitenwissers van jouw auto zijn belangrijk voor het zicht tijdens slecht weer. Als de ruitenwissers een scheurtje hebben, is dit aan afkeurpunt voor de apk. Ruitenwissers zijn veelal eenvoudig te vervangen. Pas wel op dat het stalen deel van de wisser niet op de voorruit klapt tijdens het vervangen. Hierdoor kan de ruit namelijk beschadigen met flinke kosten tot gevolg.

Lampen vervangen

Lampen vervangen is tevens zo’n klusje dat eigenlijk iedereen wel kan. Bij sommige moderne auto’s moet je bumperwerk loshalen, maar in veel gevallen is het vervangen van een lampje eenvoudig.

Vloeistoffen bijvullen

Het bijhouden van vloeistoffen is voor autoliefhebbers een eenvoudig klusje, maar een groot deel van de Nederlanders gaat zelfs voor ruitenvloeistof naar de garage. Olie peilen en ruitenvloeistof bijvullen kan iedereen. Moet je vaak olie, koelwater of remvloeistof bijvullen, dan is er waarschijnlijk iets mis met jouw auto. Laat dit controleren bij de garage.

Wielen wisselen

Voor het wisselen van de zomer- naar de winterwielen – of andersom – rekent een garage toch al snel 50 euro. Dit onderhoud kan je prima zelf uitvoeren. Je moet de bouten van de iets wielen losdraaien, de auto opkrikken en vervolgens de bouten verder losdraaien. Nu kun je het wiel verwijderen en het winterwiel terugplaatsen.

Let goed op dat de auto stevig op de krik staat en plaats het liefst assteunen. Het vervangen van de wielen kun je goed zelf, als de banden op de velg zitten. Banden wisselen is lastig zelf te doen. Let op, markeer bij iedere band op welke hoek hij zat. Zo kun je de volgende keer de banden weer op de goede plek monteren.

Koplampen polijsten

Zijn de koplampen van jouw auto dof? Dan kun je deze zelf polijsten. Dit ziet er niet alleen beter uit, maar een erg doffe koplamp kan een apk-afkeurpunt zijn.

Het polijsten kost al snel 50 tot 100 euro per koplamp. Bekijk hier hoe je het veel goedkoper zelf kunt doen als je een polijstmachine hebt.

Remblokken vervangen

Het vervangen van remmen klinkt wellicht wat eng, maar is een veel gevallen eenvoudig onderhoud. Zowel de schijven als remmen vervangen is niet erg ingewikkeld, maar je bent er wel wat tijd aan kwijt. Het makkelijkst zijn de remblokken. In veel gevallen kun je de remklauw met een paar bouten losmaken en middels goedkoop gereedschap de zuiger terugduwen. Soms wordt dit ook gedaan met een waterpomptang, al kan dat voor schade aan de rubbers zorgen.

Let goed op dat je de blokken juist monteert en kijk hoe je de procedure bij jouw auto uitvoert. Bij sommige modellen moet immers de zuiger draaiend worden teruggeduwd of moet je de zuiger met een stelschroef terugdraaien in plaats van met het terugstelgereedschap. Het is dus de moeilijkste klus uit de lijst, maar daarmee bespaar je ook het meeste geld. Een monteur rekent al snel een uur voor het vervangen van remblokken. Met dit onderhoud bespaar je dus snel flink wat euro’s.