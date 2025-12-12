Deel dit: Share App Mail Tweet

73 procent van de bestuurders gebruikt auto-app niet regelmatig – deze apps zijn het slechtst

Bijna iedere auto wordt vandaag de dag geleverd met een app. Hoewel fabrikanten hier prat op gaan, blijft slechts een klein deel van de mensen de applicaties daadwerkelijk gebruiken, zo blijkt uit onderzoek. Overigens ligt dat bij Mazda en Alfa Romeo misschien niet aan de gebruiker.

Het onderzoek naar de auto-apps werd uitgevoerd door JD Power. Zij namen tussen september en oktober van dit jaar 2.100 een enquêtes af bij Amerikaanse eigenaren van brandstofauto’s.

Veel klanten hebben auto-app wel gebruikt

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de autobezitters de app van hun auto geïnstalleerd en gebruikt heeft. Dat is een aanzienlijk percentage en ook nog eens een stijging van twee procent ten opzichte van 2024.

Toch geeft dit percentage een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. Slechts 27 procent van de respondenten geeft namelijk aan hun app frequent (meer dan de helft van de keren dat ze autorijden) te gebruiken. Dit betekent dat 73 procent van de mensen de app niet vaak benut.

Let wel, bij sommige auto’s hoef je inmiddels niet meer de app te openen om wel op afstand functionaliteiten te kunnen bedienen. Zo kun je Smart Home-producten van Aqara laten samenwerken met je Tesla. En wordt bij BMW aan een soortgelijk systeem gewerkt voor de nieuwe iX3. Handig, want als jouw slaapkamerdeur opengaat kan de auto vast beginnen met voorverwarmen.

Garagedeur openen

Vooralsnog zijn die functionaliteiten erg beperkt en zul je de app vaak moeten gebruiken. Overigens heeft de meest gewilde toepassing niet met de auto zelf te maken. 61 procent van de gebruikers geeft aan hun garagedeur te willen bedienen in de auto-app. 39 procent wil juist zijn of haar telefoon gebruiken als digitale sleutel en 38 procent bedient het liefst zaken als stoelverwarming en -ventilatie.

Dit zijn de slechtste en beste apps

Overigens blijkt uit het onderzoek dat fabrikanten de apps nog behoorlijk moeten verbeteren. 38 procent van de respondenten liet weten te zijn gestopt met een app om verbindingsproblemen. BMW Group mag zich de koning van de auto-apps noemen. Zowel het systeem van Mini als van BMW krijgt de beste beoordeling gevolgd door Kia/Hyundai/Genesis, Mercedes-Benz en Nissan/Infiniti. Bij Mazda en Alfa Romeo is er nog werk aan de winkel. Die software scoort het slechtst.