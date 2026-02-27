Deel dit: Share App Mail Tweet

7 zitplaatsen kosten bij Tesla Model Y 2.500 euro: toch ben je met groot gezin 16.000 euro meer kwijt

Tesla biedt de nieuwe Model Y nu met zeven zitplaatsen aan, een optie die 2.500 euro kost. Toch ben je minimaal 56.490 euro kwijt voor een versie met derde zitrij.

De nieuwe Model Y kost in de basisuitvoering met achterwielaandrijving momenteel 39.990 euro. Deze variant kun je niet als zevenzitter krijgen.

Tesla Model Y met zeven zitplaatsen

Wil je zeven zitplaatsen in de Tesla Model Y, dan kan dit enkel als je voor de Long Range met vierwielaandrijving kiest. Deze heeft een WLTP-bereik van 600 kilometer en heeft 514 pk. Het is op de Performance na de duurste uitvoering van de Model Y.

Bestel je de Tesla Model Y met derde zitrij, dan kun je alsnog 381 liter aan bagageruimte kwijt met alle stoelen omhoog. Dat is een stuk minder dan de 854 liter die je normaalgesproken aan ruimte hebt, maar alsnog gelijk aan dat van een Volkswagen Golf. De 117 liter van de frunk is dan nog niet meegerekend.

Let wel, door de extra rij stoelen lever je zo’n 100 liter aan bagageruimte in ten opzichte van de vijfzitter. De Model Y met meer zitplaatsen is immers niet verlengd of verder aangepast.