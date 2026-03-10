Deel dit: Share App Mail Tweet

Vijf cilinders, instelbare schroefset en 400 pk: competition limited is Audi RS 3 voor fijnproever

Veel autoliefhebbers installeren na aankoop van een auto een instelbare schroefset om hun auto nog iets meer naar eigen wens te laten rijden. Audi doet dat nu al voor je bij de RS 3 competition limited, die nog steeds over de heerlijke vijfcilinder beschikt.

Deze variant wordt ter ere van de vijfcilinder in een oplage van slechts 750 exemplaren gebouwd. Onder de motorkap ligt natuurlijk de bekende 2.5 TFSI die in dit geval goed is voor 400 pk en 500 Nm aan koppel.

Audi RS 3 competition limited

De Audi RS 3 competition limited heeft naast die heerlijk klinkende motor een aangepast onderstel ten opzichte van de standaard RS 3. Zo kun je zelf met de schroefset bepalen hoe stug de in- en uitgaande slag is en vind je een stevigere stabilisatorstang bij de achteras. Dit zijn echte upgrades voor de fijnproever die zelf zijn of haar auto wil kunnen instellen.

Om het geheel tot stoppen te dwingen beschikt deze limited edition over keramische remmen achter de grote 19-inch gouden wielen. Overigens is de kleur van de auto, Malachite Green, nieuw voor dit model.

De Audi RS 3 competition limited heeft in Duitsland een prijskaartje van minimaal 108.365 euro. De sedan krijgt bij onze oosterburen een prijskaartje van 110.005 euro. De Nederlandse importeur bevestigt dat de limited edition ook naar ons land komt. Ongetwijfeld wordt hij hier nog duurder door bpm.