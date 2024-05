Deel dit: Share App Mail Tweet

400 km/h op deze bizarre quad met V12: voor wie niet bang is

Na de motor is de quad toch wel een van de motorische voertuigen waarmee je het kwetsbaarst bent in het verkeer. Ben je echt niet bang, dan is deze krankzinnige Engler met V12 wat voor jou.

Een bijzondere nieuwsweek in de autowereld, tenminste voor liefhebbers. Het komt in het elektrische tijdperk niet vaak meer voor dat we in twee dagen tijd drie keer over een V12 schrijven. Zo komt Aston Martin met een nieuwe Vanquish en kan Autovisie als eerste Nederlandse medium de Ferrari 12Cilindri laten zien.

Quad met V12

Van de drie voertuigen is deze quad met V12 verreweg de krankzinnigste machine. De Engler is voor wie de Achterhoekse uitspraak ‘Vaak bu’j te bang‘ als levensmotto heeft. Een daarvan is overigens de oprichter. Er worden 20 exemplaren van de quad gemaakt en een daarvan is voor CEO Viktor Engler zelf.

Een V12 in een quad is bizar. Echter, er zijn ook andere extreem lichte en open voertuigen met twaalfcilinder. Neem bijvoorbeeld de Ferrari Monza SP2 (of SP1). Al is er toch een belangrijk verschil.

(Afbeelding: Engler) (Afbeelding: Engler)

(Afbeelding: Engler) (Afbeelding: Engler)

De extreme quad heeft namelijk bijna twee keer het vermogen van de Ferrari. De V12 is niet ongeblazen maar heeft naar verwachting turbo’s. Hoewel nog onbekend is welk motorblok er in de quad is geplaatst, laat de fabrikant wel het vermogen weten: 1.200 pk en 1.200 Nm aan koppel. Het gewicht van de quad bedraagt slechts 1.200 kilogram, zonder vloeistoffen en bestuurder. Kortom, 1 pk per kilogram!

400 kilometer per uur

De krachtbron is gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling. De transmissie weegt slechts 30 kilogram. Hierdoor is het een van de lichtste transmissies ter wereld die zo extreem veel vermogen aan kan. Mede door de automaat sprint je van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,5 seconden. De topsnelheid bedraagt – hou je (letterlijk) vast – 400 kilometer per uur.

(Afbeelding: Engler) (Afbeelding: Engler) (Afbeelding: Engler)

(Afbeelding: Engler) (Afbeelding: Engler) (Afbeelding: Engler)

Wat het bizarre voertuig kost, is nog onduidelijk. Wil je op de hoogte blijven van deze quad? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.