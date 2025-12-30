Deel dit: Share App Mail Tweet

300+ km/h zonder boete: na Duitsland kun je hier in de toekomst misschien ook onbeperkt hardrijden

Wereldwijd zijn er enkele plekken waar geen maximumsnelheid geldt. De Duitse Autobahn is ongetwijfeld de bekendste. Maar daar kan wel eens verandering in komen. Amerikaanse politicus Nick Kupper wil namelijk in de staat Arizona de maximumsnelheid op sommige wegen opheffen.

Hoewel de snelweg in Duitsland de bekendste plek is zonder maximumsnelheid, zijn er leukere wegen waar je kneiterhard mag rijden. Zo geldt op Isle of Man – niet ver van Nederland – geen snelheidslimiet.

Geen maximumsnelheid in Arizona

Dat ziet Republikein Kupper ook wel zitten, zo meldt de Arizona Capitol Times. Hij heeft een wetvoorstel gedaan waarbij de snelheidslimieten op land- en snelwegen worden afgeschaft voor niet-commercieel verkeer.

Vrachtwagens, bussen en auto’s met aanhanger zouden dan wel een maximumsnelheid van 80 mph (130 km/h) houden en tevens wordt dat ’s nachts de maximaal toegestane snelheid. Er mag dus enkel overdag boetevrij hard gereden worden.

Volgens Kupper is het veiliger om de maximumsnelheid overdag af te schaffen. Hij verwijst naar een onderzoek uit Montana dat laat zien dat hogere snelheidslimieten leiden tot minder grote snelheidsverschillen tussen voertuigen en dus minder ongelukken. Of hetzelfde geldt voor een onbeperkte snelheid (op de Amerikaanse wegen), is nog de vraag.

De discussie over snelheid wordt begin 2026 in Amerika voortgezet. Dan zal er in Arizona druk over gedebatteerd worden. Overigens kun je in de Amerikaanse staat behoorlijk lekker rijden.