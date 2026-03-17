2,5 miljoen euro aan importfraude: de FIOD pakt zeven verdachten op vanwege gesjoemel met de bpm

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vorige week meerdere verdachten aangehouden in een onderzoek naar fraude met bpm. Zeven personen zouden de Belastingdienst voor 2,5 miljoen euro hebben opgelicht, bij de import van auto’s.

Het gaat om verdachten uit onder meer Amsterdam, Purmerend, Den Bosch, Doetinchem en Enschede. Zij worden van fraude en valsheid in geschrift beticht. In acht onderzoeken van de FIOD staat het gebruik van vervalste taxatierapporten centraal. Eind vorig jaar hield de FIOD ook al vijf mensen aan, maar dat lag niet aan bpm-fraude. Deze verdachten zouden gesjoemeld hebben met aardbevingssubsidies in Groningen en hadden peperdure auto’s.

Op deze manier werd er gefraudeerd

Bij het importeren van een auto moet je bpm betalen. Die belasting hangt af van de waarde van de auto. In deze zaak werd dat bedrag bewust lager gemaakt. Als een auto abnormaal veel schade heeft, wordt zijn waarde berekend aan de hand van een taxatierapport. In die rapporten stond volgens de FIOD schade die er in werkelijkheid niet was. Daardoor leken de auto’s soms tot negentig procent minder waard. Het gevolg: er werd minder belasting betaald. Een andere populaire oplichtingstruc is het opstellen van nepadvertenties. Als het slachtoffer een aanbetaling voor een occasion heeft gedaan, verdwijnen de criminelen als sneeuw voor de zon.

Als je denkt dat het om een kleine fraude gaat heb je het mis. Volgens de FIOD is er in totaal voor 2,5 miljoen euro aan belastingen ontdoken. Tijdens de arrestaties zijn daarom bankrekeningen, auto’s, woningen en telefoons in beslag genomen. Alle personen zijn na verhoor vrijgelaten, maar blijven verdachten in het onderzoek.

FIOD: Meer problemen rond bpm

De Belastingdienst ziet al langer problemen bij de import van gebruikte auto’s. Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat inkopers, taxateurs en kopers soms samenwerken. Deze fraude zorgt voor minder belastinginkomsten en oneerlijke concurrentie. Ook kun je zware consequenties ondervinden als je gepakt wordt: naast strafvervolging (waarbij je een strafblad kunt krijgen) kan de Belastingdienst ook beslag leggen op zaken om de opgelegde boetes te dekken.

Extra vervelend is de situatie voor kopers van de auto’s in kwestie. Die kunnen bijvoorbeeld problemen met hun verzekering krijgen als bekend wordt dat er bij de import gesjoemeld is. Niet alleen importeurs proberen minder geld kwijt te zijn om auto’s in Nederland te krijgen. De Chinese fabrikant BYD heeft dit slimme trucje bedacht om Europese heffingen te ontwijken.