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2.100 euro voor de goedkoopste Toyota GR: ‘We willen racen net zo duur maken als voetbal’

Toyota heeft een omvangrijke motorsportafdeling vol mensen met het autohart op de juiste plaats. Toch is autosport door de hoge kosten lang niet voor iedereen weggelegd. Daarom komt Toyota Gazoo Racing met een kart die omgerekend zo’n 2.100 euro moet kosten.

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Karten is al een van de betaalbaarste manieren om met autosport te beginnen. Alleen het behalen van een licentie voor autoracen kost vaak al een flink bedrag. Toch blijft zelfs karten voor veel gezinnen onbetaalbaar.

Karten zo goedkoop als voetbal

Tomoya Takahashi, president van Toyota Gazoo Racing (GR), legt uit waarom Toyota daar verandering in wil brengen: “De racekarts die momenteel verkrijgbaar zijn, zijn ongelooflijk duur, zowel in aanschaf als in gebruik. Daardoor kunnen over het algemeen alleen kinderen uit rijke families meedoen. Wij willen de sport echter net zo toegankelijk maken als honkbal of voetbal.”

Toyota besloot daarom zelf een betaalbare kart te ontwikkelen. “We hopen de prijs onder de 400.000 yen te houden. Daarbij moet een set banden slechts 10.000 yen kosten”, aldus Takahashi. Omgerekend gaat het om respectievelijk ongeveer 2.100 en 54 euro. Niet helemaal zo goedkoop als een paar voetbalschoenen, maar ook niet onbetaalbaar.

Lage prijs, lagere prestaties

Toyota wil de gevestigde kartfabrikanten niet met zijn schaal- en productievoordelen uit de markt drukken. De GR-kart krijgt daarom bewust eenvoudigere specificaties. Dat houdt de prijs laag en maakt hem geschikt voor kinderen. Het doel is immers om meer jongeren met de autosport in aanraking te brengen.

De exacte specificaties zijn nog niet bekend. Wel wil Toyota de productie snel opstarten. Die moet dit najaar beginnen, waarna het merk jaarlijks tussen de 1.000 en 2.000 exemplaren denkt te bouwen.

Of de GR-kart ook naar Europa komt, is nog niet duidelijk. Autovisie wacht nog op antwoord van de Nederlands importeur.