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2.000 euro en 7 strafpunten: Top Gear-presentator flink op de vingers getikt voor hardrijden

Als je voor je werk geregeld in snelle auto’s rijdt, is een snelheidsovertreding zo gemaakt. Zonder gevolgen blijft die alleen niet. Voormalig Top Gear-presentator Richard Hammond werd binnen drie weken twee keer betrapt en kreeg daarvoor zeven strafpunten en een totale rekening van 1.771 pond. Omgerekend is dat ongeveer 2.070 euro.

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Dat bedrag bestaat niet volledig uit boetes. Hammond kreeg twee boetes van 333 en 666 pond. Daar kwamen 240 pond aan proceskosten en in totaal 532 pond aan verplichte toeslagen voor slachtofferhulp bovenop. Eerder spraken we Hammond over zijn visie op de toekomst van de auto en zijn restauratiebedrijf voor klassiekers.

Top Gear-presentator krijgt forse boete

Op 2 december 2025 reed Hammond met een Porsche Taycan Cross Turismo 68 mph, oftewel 109 km/h, op een weg waar 50 mph of 80 km/h was toegestaan. Twintig dagen later werd zijn Bentley Continental GT geklokt op 82 mph, omgerekend 132 km/h, bij een limiet van 70 mph of 113 km/h. Hammond bekende beide overtredingen via zijn advocaat.

Naast de financiële straf kreeg de inmiddels 56-jarige Top Gear-presentator zeven punten op zijn rijbewijs. In Engeland begint de straf voor te hard rijden bij 100 pond en drie punten. Wie binnen drie jaar twaalf punten verzamelt, kan zijn rijbewijs kwijtraken. Boetes die door een rechter worden opgelegd, worden doorgaans mede gebaseerd op het weekinkomen van de overtreder.

Nederland kent ook een puntenrijbewijs, maar dat systeem is nog veel beperkter. Voor ervaren bestuurders geldt het alleen bij herhaald rijden onder invloed. Beginnende bestuurders kunnen daarnaast een punt krijgen voor zware verkeersovertredingen, zoals fors te hard rijden of bumperkleven.