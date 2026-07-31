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154 km/h binnen de bebouwde kom: rijbewijs van beginnende AMG-bestuurder ingevorderd

Een paar kilometer per uur te hard kan gebeuren. Maar wie met 154 km/h door de bebouwde kom rijdt, moet zich toch afvragen of hij alles nog op een rijtje heeft. De bestuurder van deze Mercedes-AMG hoefde niet te wachten tot dat kwartje viel: de politie zette hem aan de kant.

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Volgens de Verkeerspolitie Midden-Nederland bleef na de meetcorrectie een overschrijding van 99 km/h over. Het rijbewijs van de automobilist werd direct ingevorderd en hij is gemeld bij het CBR. Bij een snelheidsovertreding van 50 km/h of meer wordt het rijbewijs ingevorderd. Wie minimaal 60 km/h te hard rijdt, kan daarnaast een verplichte cursus bij het CBR opgelegd krijgen.

154 km/h te hard binnen de bebouwde kom

Daar komt bij dat de automobilist nog beginnend bestuurder is. Een snelheidsovertreding van meer dan 30 km/h kan hem daarom een strafpunt op zijn beginnersrijbewijs opleveren. Bij een tweede punt moet hij zijn rijbewijs inleveren en onderzoekt het CBR zijn rijvaardigheid.

De auto waarin hij reed, is een Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé van de vorige generatie. Onder de motorkap ligt een 5,5-liter biturbo-V8 met 585 pk en 760 Nm. Met een rijklaar gewicht van ongeveer 2,4 ton is het bovendien bepaald geen lichtgewicht.

Leuk, zo’n snelle SUV. Maar binnen de bebouwde kom hoort de rechtervoet onder controle te blijven. Welke straf de bestuurder precies krijgt, bepaalt het Openbaar Ministerie of de rechter. Dat het duur wordt, is wel zeker. Hopelijk wordt het ook een dure les.

Geschreven door Stijn Kuster Stijn Kuster is een echte autofanaat en coördineert alles wat Autovisie online doet. Een Mazda RX-7 FD staat hoog op zijn verlanglijstje.

