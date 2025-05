Deel dit: Share App Mail Tweet

12-rotor wankelmotor maakte meer dan 1500 pk maar vat vlam

Wankelmotoren weten door hun geluid en unieke techniek liefhebbers te boeien. Sommige fanaten, als Rob Dahms, gaan erg ver. De krachtcentrale die hij bouwde, levert meer dan 1.500 pk tot hij vlam vatte.

Rob Dahms is geen onbekende. Hij werkt al langer aan dit krankzinnige project dat bestaat uit twaalf Mazda 13B-rotors. Het totale slagvolume bedraagt 15,7 liter.

12-rotor wankelmotor

De 12-rotor wankelmotor heeft drie turbo’s en draaide 1.515 pk en 1.737 Nm aan koppel. In onderstaande video hoor je hoe het klinkt als de twaalf rotors tot 7.500 toeren per minuut draaien.

Het motorblok zou in theorie 10.000 toeren per minuut kunnen leveren, maar nu al werd het zo heet dat kunststoffen en glasvezel afscherming in brand vlogen. De kleine brand werd al na 15 seconden geblust.

Doel niet gehaald

Het doel van Dahms was 2.000 pk draaien met de wankelmotor en dat is nog niet gelukt. Sterker nog, er is misschien schade aan de set-up. Ongetwijfeld is de techneut nog niet klaar met zijn project. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de 12-rotor? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.