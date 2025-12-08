Deel dit: Share App Mail Tweet

1 op de 5 Nederlanders bang achter het stuur: waar komt dat door en wat doe je eraan?

Zo’n één op de vijf Nederlanders kampt met rijangst. Bij jongere bestuurders is dat zelfs een kwart. Waar komt dit door en wat is er te doen tegen dit onzekere gevoel achter het stuur?

Het zijn cijfers die voortkomen uit een onderzoek van voertuigverkoopsite OSW, waar iets meer dan 1.000 Nederlanders aan deelnamen. Geen heel groot onderzoek dus, maar wel met een duidelijke uitkomst. Overigens zijn ook veel Nederlanders bang om te tanken.

Amaxofobie

Rijangst wordt ook wel amaxofobie genoemd en is een angststoornis. Een fobie voor autorijden die in sommige gevallen voortkomt uit een trauma. Het kan echter verschillende oorzaken hebben en ook verschillende vormen aannemen.

Rijangst door slecht weer en drukte

Dat het nu snel donker is en veel regent, is voor velen een trigger, zo meent OSW. Die omstandigheden veroorzaken zelfs bij meer dan veertig procent van de Nederlanders spanning achter het stuur.

Het feit dat het drukker is dan ooit op het Nederlandse wegennet, speelt voor velen die met rijangst kampen ook een rol. Een derde van de respondenten geeft aan regelmatig nerveus te worden van het rijgedrag van anderen. Vaak speelt ook een tekort aan rijvaardigheden een rol. Toch bleek Nederland eerder een van de minst stressvolle landen om je rijbewijs te halen.

Wat opvalt is dat vrouwen vaker gespannen achter het stuur zitten dan mannen. Bijna een derde van de vrouwen voelt regelmatig spanning tijdens het autorijden, tegenover slechts 11 procent van de mannen.

Invloed op het sociale leven

Ernstige rijangst kan verstrekkende gevolgen hebben. Sommigen vermijden bepaalde routes omdat die angst opwekken of willen absoluut niet over de snelweg rijden. In plaats van het verhelpen, houdt dit de rijangst vaak juist in stand. Deze bestuurders doen immers minder rijervaring op, waardoor zij de onzekerheid in het verkeer behouden.

De invloed van angst achter het stuur echoot zelfs door tot in het sociale leven. Een kleine 12 procent van de ondervraagden voelt zich door de rijangst geremd in bijvoorbeeld hun werk of studie. Zij worden aangetast in hun zelfstandigheid doordat deze angst zelfs sociale afspraken beïnvloedt.

Wat te doen tegen rijangst?

Rijangst is dus een serieus probleem. Maar hoe kom je af van die klamme handen? Bij sommigen ligt de oorzaak van deze angst bij een nare ervaring uit het verleden. Professionele hulp zoeken bij een psycholoog om zo het probleem te begrijpen, lijkt voor hen de beste zet.

Wie door een tekort aan rijvaardigheid onzekerheid achter het stuur zit, kan het beste meer ervaring opdoen. Het is belangrijk te blijven rijden, want anders bestaat de kans dat het probleem verergert. Vind je het té spannend om dit alleen te doen, dan zijn extra rijlessen geen verkeerd idee (maar mét of zonder handgeschakelde versnellingsbak?). Met een professional op de bijrijdersstoel, doe je zo op je eigen tempo extra ervaring op.