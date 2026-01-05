Deel dit: Share App Mail Tweet

1 op de 5 automobilisten gooit toch kokend water over bevroren ruit, ondanks dat deze dan kan knappen

Eén op de vijf automobilisten neemt tijdens deze koude dagen het risico om toch kokend water op de bevroren ruit van een auto te gieten, ondanks dat deze hierdoor kan knappen of scheuren. Dit blijkt uit een Brits onderzoek van eBay.

Of veel Nederlanders ook kokend water over een ruit gooien om deze te ontdoen van ijs, is onduidelijk. Echter, als bijna 20 procent van de Britse automobilisten dit weleens gedaan heeft, moet ook een groot deel van de Nederlanders weleens heet water over een ruit hebben gegooid, toch?

Eén op de vijf automobilisten gooit kokend water over ruit

19 procent van de Britse respondenten geeft namelijk aan dat ze in ieder geval een keer kokend water over de bevroren ruit van hun auto hebben gegoten. Dit kan leiden tot een flinke barst of zelfs een totaal kapotte ruit. Je moet dit dus nooit doen.

Overigens is dit niet het enige slechte plan. 30 procent van de ondervraagden geeft aan de ruitenwissers te gebruiken om het ijs te verwijderen. Dit kan niet alleen de wisserbladen, maar ook de motoren van de wissers beschadigen. Iets meer bestuurders (32 procent) geven aan wel gewoon een ijskrabber te gebruiken. 26 procent geeft de voorkeur aan ontdooispray.

