1 aprilgrap wordt ineens werkelijkheid: BMW M3 GT3 Touring eet Porsches als ontbijt

Autofabrikanten houden van 1 aprilgrappen – ook al trapt bijna niemand er meer in. BMW liet vorig jaar voor de lol een M3 GT3 Touring zien. Die grap wordt nu werkelijkheid.

De stationvariant van de M3 krijgt er dus een brute race-uitvoering bij. De auto doet aankomend weekend mee aan de Nürburgring Langstrecken-Serie op de Nordschleife, waar hij het opneemt tegen auto’s als de Porsche 911 GT3 en Mercedes-AMG GT.

Of de BMW M3 GT3 Touring ook aan klanten verkocht gaat worden, is nog maar de vraag. Sowieso gaat het hier om een model dat honderdduizenden euro’s zou kosten en niet straatlegaal is.

De BMW is technisch identiek aan de M4 GT3 en dat betekent dat hij geen B- of S58-motor heeft, maar de P58. Deze 3,0-liter zes-in-lijn is wel gebaseerd op de inmiddels al legendarische S58, maar heeft flink wat upgrades waardoor hij beter bestand is tegen zwaar circuitgebruik. Zo heeft hij een dry-sump-oliesysteem en bijvoorbeeld motorsteunen die extra sterk zijn. Dat moet ook wel, want de BMW M3 GT3 levert 590 pk en 700 Nm aan koppel.

Hoewel dit concept dus begon als 1 aprilgrap, wordt het nu werkelijkheid. Is het een spontane actie of hebben ze bij BMW gewoon een geniaal marketingteam?