Koopwijzer: Suzuki Ignis – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Suzuki Ignis is een aaibare en betrouwbare micro-SUV. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer

Een verfrissende variant op een oud concept. Dat omschrijft de Suzuki Ignis, modelcode MF, die in 2016 op de markt komt. Meer dan zijn voorgangers is het een volwaardige micro-SUV met hoge instap en een avontuurlijke uitstraling.

Carrosserie

Sinds de introductie in 2000 heeft de Suzuki Ignis verschillende verschijningsvormen aangenomen. Eerdere modelgeneraties werden als hatchback of als cross-over verkocht. Met de derde generatie valt de keuze op een meer SUV-achtige uitstraling.

De voorkant van de 3,7 meter lange Ignis vertoont Range Rover-trekjes, terwijl de C-stijl en de achterkant naar de klassieke Suzuki SC100 GX sportcoupé verwijzen. Spatbordverbreders maken de aaibaar-stoere vormgeving af. Nog leuker is de mini-SUV met opties als projectiekoplampen met led-dagrijverlichting, dakrails en privacy-glas. Het faceliftmodel van 2020 is herkenbaar aan een nieuwe grille en nieuwe bumpers met skidplates. Projectiekoplampen zijn voortaan standaard.

Interieur

Het interieur van de Suzuki Ignis combineert eenvoudige materialen met een speelse vormgeving en voldoende functionaliteit. Het analoge instrumentarium gaat samen met een radio/ cd-speler of 7-inch infotainmenttouchscreen met smartphone-koppeling.

De hoge zitpositie is een pluspunt, het beperkt verstelbare stuur een minpunt. Het instapmodel met vaste achterbank heeft vijf zitplaatsen. Duurdere versies hebben een in twee delen verschuifbare achterbank en vier zitplaatsen. Dankzij die over een afstand van 16,5 centimeter verschuifbare achterstoelen is de beenruimte op de tweede zitrij verrassend groot voor een auto met deze buitenmaten.

De uitrusting varieert van eenvoudig tot behoorlijk luxe. De basisversie heeft minimaal een radio/cd-speler met bluetooth en elektrische raambediening voorin. Luxere modellen voegen stoelverwarming, airco of climate control, een 7-inch touchscreen, navigatie, een parkeercamera en elektrische raambediening achter toe. Leren bekleding en parkeersensoren zijn beschikbaar als dealeraccessoire (achterafmontage). Latere bouwjaren hebben een uitgebreidere standaarduitrusting, met onder meer standaard airco. Het faceliftmodel is tegen meerprijs leverbaar met een nieuw veiligheidspakket met onder meer een noodremassistent en rijbaanassistent. Check bij een occasion met dit laatste systeem of de bijbehorende camera’s foutloos functioneren.

Motor

Bij de introductie van de Suzuki Ignis is er keuze uit twee viercilinder benzine motoren. De eerste is de atmosferische, indirect ingespoten 1.2 DualJet (90 pk/120 Nm). De tweede is de 1.2 Smart Hybrid, die dezelfde motor met 12V mild-hybride techniek combineert. Hieronder vallen onder meer een start-/stopsysteem, een starter-/ generator en een kleine lithium-ion accu onder de bestuurdersstoel. Vanaf de facelift van 2020 is de mild-hybride aandrijflijn standaard.

De nieuwe 1.2 Smart Hybrid heeft een benzinemotor met een kleinere cilinderinhoud en een vernieuwd hybridesysteem met een grotere 10 Ah lithium-ion accu. De motorprestaties liggen wel op een iets lager niveau dan voorheen (83 pk, 107 Nm).

Transmissie

De Suzuki Ignis heeft voorwielaandrijving of AllGrip-vierwielaandrijving. Versies met AllGrip hebben standaard Hill Descent Control en Grip Control. Op transmissiegebied is er aanvankelijk keuze tussen een handgeschakelde vijfversnellingsbak en een gerobotiseerde ‘Auto Gear Shift’ (AGS) vijfversnellingsbak.

De AGS-transmissie maakt later plaats voor een volwaardige cvt-automaat met continu variabele overbrenging en schakelflippers aan het stuur. Versnelde koppeling- en vliegwielslijtage komt weleens voor bij de handgeschakelde en de gerobotiseerde transmissie. Pas bij de cvt-automaat op voor mogelijke trillingen die op slijtage kunnen duiden.

Wielophanging

Net zoals de Baleno en de Swift staat de Ignis op Suzuki’s Heartect-platform. Het onderstel combineert een onafhankelijke McPherson-voorwielophanging met een semi-onafhankelijke torsieachteras. Modellen met vierwielaandrijving hebben een drievoudig geleide starre achteras. De stuurinstallatie is elektrisch bekrachtigd en voldoende nauwkeurig. De onderstelafstemming is comfortabel. De Ignis heeft lange veerwegen en een bodemvrijheid van 18 centimeter.

Het lage voertuiggewicht zorgt wel voor een verhoogde zijwindgevoeligheid, zoals Autovisie tijdens de introductie opmerkt. Er zijn twee wielvarianten leverbaar. Het basismodel staat op 15-inch staal met wieldoppen, andere versies staan op 16-inch lichtmetaal. De bijbehorende bandenmaat is vrij prijzig als je voor banden van een A-merk kiest.

Welke Suzuki Ignis moet ik hebben?

Op motorisch vlak valt er weinig te kiezen. Tot de facelift is er keuze uit een non-hybride en een mild-hybride benzinemotor, later is mild-hybride de enige optie. De uitvoeringen heten Comfort (15-inch wieldoppen, radio/ cd-speler, Bluetooth), Select (16- inch lichtmetaal, stoelverwarming, verschuifbare achterbank, DAB+, 7-inch touchscreen, camera) en Stijl (led-dagrijverlichting, leren stuur, cruise control, climate control, navigatie, elektrische raambediening achterin).

Later krijgen de Comfort en Select een royalere basisuitrusting. Het faceliftmodel vanaf 2020 heeft altijd airconditioning en projector koplampen met U-vormige led-dagrijverlichting.

Moet de Suzuki Ignis het worden?

Suzuki heeft decennialange ervaring met het bouwen van doordachte, efficiënte en betrouwbare kei-cars en andere compacte auto’s. Ook de ruime ervaring als motorfietsfabrikant komt in de vierwielers van het merk tot uiting. De Suzuki Ignis is hiervan een goed voorbeeld. Het is een handzame hoogzitter met een volwassen uitstraling, een ruim interieur en solide techniek.

Dankzij het lage gewicht is het één van de efficiëntste, milieuvriendelijkste en portemonneevriendelijkste SUV’s die je kunt kopen. Goedkoop in aanschaf is hij als occasion niet. Daar staat wel een gunstige afschrijving tegenover, en ook de kosten van wegenbelasting, verzekering, brandstof en onderhoud/reparatie zijn aangenaam laag.