Koopwijzer: BMW 2-serie – prijzen, problemen en uitvoeringen

De BMW 2-serie verpakt klassiek stuurplezier in een moderne jas. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

Het modelaanbod van BMW is er de afgelopen jaren niet overzichtelijker op geworden. De BMW 2- serie Coupé (F22) en Cabrio (F23) zijn gebaseerd op de nieuwe 1-serie (F20/F21) en volgen de oude 1-serie Coupé en Cabrio op. Dankzij handzame afmetingen, standaard achterwielaandrijving en feestelijke rijeigenschappen zijn het tweedehands ook eersteklas rijdersauto’s.

Carrosserie

De 2-serie Coupé en Cabrio hebben een tweedeurs carrosserie met een vast dak of een elektrisch bedienbare stoffen kap. De vormgeving is volwassen, krachtig en minder flamboyant dan voorheen. De buitenafmetingen groeien, maar blijven aangenaam handzaam. Het duo is bijna net zo groot als een oude 3-serie (E46) Coupé/Cabrio. Fabrieksopties zijn onder meer xenon- of led- verlichting, shadow line- of chrome line-sierlijsten, een schuif-/kanteldak (Coupé), verschillende kleuren softtops (Cabrio) en heel veel andere optische smaakversterkers.

📆 Tijdlijn Voorjaar 2014 – introductie BMW 2-serie Coupé (F22) Najaar 2014 – introductie BMW 2-serie Cabrio (F23), nieuwe 2.0 dieselmotor Voorjaar 2015 – 1.5 benzinemotor Najaar 2015 – M2 2016 – 230i 2017 – facelift (LCI) 2018 – M2 Competition 2020 – M2 CS Zomer 2021 – introductie nieuwe BMW 2-serie Coupé (G42)

Kopers kunnen kiezen uit een klassieke of een sportieve uitstraling. De M Sport-versies zijn voorzien van een aerodynamicapakket met aangepaste bumpers. De ‘officiële’ M-versies onderscheiden zich met een modelspecifiek uiterlijk en smakelijke, maar prijzige M en M Performance-accessoires, zoals een carbon achterspoiler. Het faceliftmodel van 2017 (LCI) heeft nieuwe bumpers en nieuwe lichtunits. Oude aanrijdingsschade is het belangrijkste controlepunt bij een gebruikte 2-serie. Controleer de achterlichten van vroege bouwjaren op mogelijke waterlekkage.

Interieur

Het interieur is vertrouwd BMW. Visueel vuurwerk blijft achterwege, maar de materialen en de afwerking zijn keurig en alles zit op de plek waar je het verwacht. Ondanks de grotere buitenmaten zijn de been- en hoofdruimte achterin bescheiden. Beide modellen zijn meer een 2+2 dan een volwaardige vierzitter.

Op infotainmentgebied is een 6,5-inch iDrive- infotainmentsysteem standaard. Bluetooth, een draadloze telefoonlader, Navigatie Business of Navigatie Professional met 8,8-inch display, HiFi of Harman Kardon-audio en BMW connected services zijn opties. Voorts is er keuze uit comfort- en sportstoelen, bekleed met stof, alcantara of leer, stoel- en stuurverwarming, verschillende sportsturen, eenvoudige tot uitgebreide parkeerhulp, actieve rijhulpsystemen, waaronder adaptieve cruise control, en verschillende M- en M Performance-opties en accessoires.

Motor

Het motorenaanbod omvat drie-, vier- en zescilinders met directe inspuiting en drukvulling. Benzinemotoren zijn de 1,5-liter driecilinder (136 pk, 220 Nm), de 2.0 viercilinder (136-252 pk, 220- 350 Nm) en de 3.0 zes-in-lijn (326-450 pk, 450-550 Nm). Deze laatste motor is voorbehouden aan de M-versies. De sterkste zescilinders zijn alleen in de Coupé geleverd. De enige dieselmotor is een 2.0 viercilinder (143-224 pk, 320-450 Nm). Tijdens de productiecyclus wordt het motorenpalet vernieuwd.

Door de modeljaren heen kunnen achter dezelfde typeaanduiding verschillende motoren en motorcodes schuilgaan. Ook worden diverse turbotechnieken (enkel, twin scroll, biturbo) toegepast. De conditie van de distributieketting is met name bij de drie- en viercilinders een controlepunt. Het inkorten van het olieverversings-interval houdt de distributieketting en de turbolader langer gezond. Bij hogere tellerstanden kunnen de injectoren en de bobines weleens opspelen. Pas bij de N55-zescilinder op voor scheurende inlaatbuizen en lekkende klepdekselpakkingen en waterpompen. Defecte krukaspoelies en versleten motorsteunen kunnen bij de 1.5 driecilinder voorkomen.

Transmissie

Afhankelijk van de motorisering heeft de 2-serie een handgeschakelde zesversnellingsbak, een achttraps (sport-)automaat met koppelomvormer of een zeventraps DCT- automaat met dubbele koppeling. Achterwielaandrijving is standaard en medeverantwoordelijk voor de aansprekende rijeigenschappen van de F22- en F23-reeks. xDrive vierwielaandrijving is beschikbaar op de M235i/M240i en op de 220d.

Wielophanging

De Coupé en Cabrio hebben een rondom onafhankelijke wielophanging. De onderstelafstemming is sportief-stevig en de elektrische stuurinstallatie geeft voelbare connectie met de voorwielen. De verlaagde M-sportonderstellen voegen meer sportiviteit en stugheid toe. Het adaptieve M-onderstel is een aanrader voor wie comfort niet helemaal uit het raam wil gooien.

De M-versies hebben een M-sportonderstel, een M-sportremsysteem en een variabele stuurinstallatie. Een mechanisch of een actief M-sperdifferentieel is standaard of tegen meerprijs leverbaar op de M-versies. Bij een gebruikte F22/F23 zijn onderstelslijtage en onbalans (banden) zaken om scherp op te letten. Het gemonteerde merk en type banden heeft grote invloed op de rij- en stuureigenschappen.

Welke BMW 2-serie moet ik hebben?

Wie waarde hecht aan de scherpste rijeigenschappen, doet met de 2 Coupé de beste koop. De 2-serie Cabrio is zwaarder, minder torsiestijf en minder scherp, maar voegt met zijn softtop een geheel eigen dimensie toe aan de rijbeleving. Het rijplezier neemt exponentieel toe met het cilinderaantal. Meer motorvermogen zorgt altijd voor meer pret.

De reguliere uitvoeringen heten Essential, Advantage, Luxury, Sport en M Sport. Aanvullend staan de pakketten Business, Executive, High Executive en diverse losse opties in de prijslijst. Naast een zescilinder motor beschikken de ‘echte’ M-modellen af-fabriek over alle prettige optische en technische lekkernijen die het M-label te bieden heeft.

Moet de BMW 2-serie het worden?

Standaard achterwielaandrijving, smeuïge motoren en een vormgeving uit BMW’s pre-karikaturale periode. De eerste generatie BMW 2-serie Coupé en Cabrio heeft alles in huis om traditionele BMW-rijders en andere liefhebbers te behagen. Beide modellen steken grotere, zwaardere en krachtigere modellen – ook van BMW zelf – naar de kroon als het om rijplezier gaat.

Zelfs aan een instapmodel met een bescheiden motor kun je heel veel lol beleven. Ruim of praktisch is het dynamische duo niet, maar bij dit soort licht hedonistische auto’s is dat van ondergeschikt belang. Een aanrader voor stuurmannen en -vrouwen, deze 2-serie, die volwassener rijdt dan zijn voorganger en uiterlijk minder smaakgevoelig is dan zijn opvolger.

Dit kost een BMW 2-serie

De voordeligste 2-serie Coupé op Gaspedaal.nl is een 220i Executive automaat (2014, 178.000 km) voor 13.400 euro. Een 220i High Executive met handbak (2014, 153.000 km) kost 15.500 euro. Voor 16.950 euro is het kiezen tussen een 218i M Sport (2017, 151.000 km, handbak) en een 228i M Sport (2014, 176.000 km, automaat).

Zescilinders beginnen bij 24.000 euro voor een M235i DCT (2015, 105.000 km) of een M235i met handbak (2014, 151.000 km). Dit loopt op tot 109.950 euro voor een M2 CS (2020, 3.508 km). De bandbreedte voor de 2-serie Cabrio ligt tussen 15.890 euro (218i M Sport, automaat, 2016, 147.000 km) en 36.950 euro (M240i M Sport, automaat, 2017, 59.000 km).