Yes! Jeep brengt het kralenkussen terug in deze fantastische restomod van de Cherokee XJ

Het is traditie. Als in Moab, Utah, de Easter Jeep Safari wordt gehouden, komt Jeep met een handjevol ‘concept cars’ op de proppen. Vaak worden we er niet warm of koud van, maar dit jaar maakt één ons buitengewoon hebberig.

Wat er zo speciaal is aan het Amerikaanse plaatsje Moab in de staat Utah? Het is een soort walhalla voor de offroadliefhebber, met in de wildernis eromheen allerlei uitdagende trails om met een geprepareerde 4×4 te doen. Ieder jaar wordt er de Easter Jeep Safari gehouden.

Veertig jaar oude Jeep XJ Pioneer

Zoals gezegd introduceert Jeep er steevast een paar studiemodellen, die het merk zelf ‘unforgettable’ noemt, maar die in de praktijk vaak vrij inwisselbaar zijn. Dus waren we blij verrast bij het zien van deze Jeep XJ Pioneer; een restomod van veertig jaar oude klassieker.

Hij rolt op iets grotere wielen en banden dan het origineel, maar is verder heerlijk bescheiden gebleven. Zo roffelt er onder de motorkap geen V8, maar gewoon de standaard 2,8-liter V6 met een vermogen van 117 pk en 205 Nm koppel.

Bredere wielkasten van koolstofvezel

Een lastig te zien verschil met de originele auto zijn de bredere wielkasten van koolstofvezel, die nodig zijn om plaats te bieden aan het stevigere schoeisel onder de Cherokee. Ze staan de driedeurs extreem goed.

Jeep heeft de hele auto gerestaureerd, ook het heerlijke zwart met bruine interieur. De met stof beklede stoelen zijn geweldig en worden afgemaakt met aftermarket kralenkussens, zoals je die in de jaren tachtig nog in auto’s kon tegenkomen. Ze zouden een ventilerende en masserende werking hebben.