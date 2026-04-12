Yes! Jeep brengt het kralenkussen terug in deze fantastische restomod van de Cherokee XJ
Het is traditie. Als in Moab, Utah, de Easter Jeep Safari wordt gehouden, komt Jeep met een handjevol ‘concept cars’ op de proppen. Vaak worden we er niet warm of koud van, maar dit jaar maakt één ons buitengewoon hebberig.
Wat er zo speciaal is aan het Amerikaanse plaatsje Moab in de staat Utah? Het is een soort walhalla voor de offroadliefhebber, met in de wildernis eromheen allerlei uitdagende trails om met een geprepareerde 4×4 te doen. Ieder jaar wordt er de Easter Jeep Safari gehouden.
Veertig jaar oude Jeep XJ Pioneer
Zoals gezegd introduceert Jeep er steevast een paar studiemodellen, die het merk zelf ‘unforgettable’ noemt, maar die in de praktijk vaak vrij inwisselbaar zijn. Dus waren we blij verrast bij het zien van deze Jeep XJ Pioneer; een restomod van veertig jaar oude klassieker.
Hij rolt op iets grotere wielen en banden dan het origineel, maar is verder heerlijk bescheiden gebleven. Zo roffelt er onder de motorkap geen V8, maar gewoon de standaard 2,8-liter V6 met een vermogen van 117 pk en 205 Nm koppel.
Bredere wielkasten van koolstofvezel
Een lastig te zien verschil met de originele auto zijn de bredere wielkasten van koolstofvezel, die nodig zijn om plaats te bieden aan het stevigere schoeisel onder de Cherokee. Ze staan de driedeurs extreem goed.
Jeep heeft de hele auto gerestaureerd, ook het heerlijke zwart met bruine interieur. De met stof beklede stoelen zijn geweldig en worden afgemaakt met aftermarket kralenkussens, zoals je die in de jaren tachtig nog in auto’s kon tegenkomen. Ze zouden een ventilerende en masserende werking hebben.
Lees ook:
Ook interessant
-
Bentley zet EV-plannen op laag pitje, trekt stekker uit elektrische Bentayga
-
Jan (59) kocht een Chevrolet Camaro: “Zelfs met deze benzineprijzen is het wel te doen”
-
Normaal lopen! Want als je waggelt, merkt deze auto je aan als dronkenlap
-
Plastic fantastic! Jaguar grijpt terug op jaren zeventig voor nieuwe, elektrische ‘Type 00’
-
Allemansvriend! Waarom ook de nieuwe Toyota RAV4 weer de gulden middenweg is
-
Nieuwe Mazda CX-5: nog steeds de ideale caravantrekker?
-
Model S en Model X uit productie: zo weinig heeft Tesla er wereldwijd nog op voorraad
-
Tel de sterren! Zo houd je de nieuwe Mercedes GLE en GLS uit elkaar
-
Waarom deze Brits-Chinese Freelander de meest ironische auto van de laatste tijd is
-
Cayenne Turbo Electric: dit is de belangrijkste Porsche ooit
-
Deze ruime occasion koop je al voor 1.000 euro
-
Geely komt nu ook zelf naar Nederland, dit kosten de E5 en Starray