Waarom deze oude sjonnie-Mercedes ruim 600.000 euro kost
Toch bijzonder hoe dat werkt: twintig jaar geleden haalde iedereen zijn neus op voor zo’n foute 560 SEC met bodykit, maar nu is zo’n klassieke Mercedes-AMG een waardevolle klassieker. Heel waardevol, in dit geval.
Voordat AMG in 1993 door Mercedes werd ingelijfd, was het bedrijf een zelfstandige tuner, die met name in de jaren tachtig de meest opmerkelijke wensen van klanten in vervulling liet gaan, zoals de bijzondere G-klasse van tennisser Ivan Lendl.
Gepersonaliseerde Mercedes 560 SEC
Je kon het zo gek niet bedenken of AMG wilde het voor je doen, als je maar genoeg betaalde. En deze Mercedes 560 SEC is daar het ultieme voorbeeld van.
Hij is een van de meest gepersonaliseerde AMG’s ooit en heeft in de loop van de tijd zelfs een bijnaam gekregen: ‘Marakaito Missile’.
Zwart en donkergroen buffelleer
De oorspronkelijke koper, een Japanse zakenman, bracht zijn Mercedes 560 SEC naar AMG voor een widebodykit en de 375 pk sterke 6,0-liter M117/9-V8, maar stopte daar niet.
Want hij wilde ook een set AMG-wielen in de kleur van de koets, een volledige aerokit en een interieur met zwart en donkergroen buffelleer.
Vraagprijs is meer dan 600.000 euro
De ‘Marakaito Missile’ heeft eind 2024 een 20.000 dollar kostende opfrisbeurt gekregen. Is dat veel geld? Ja, maar niet als je nu de vraagprijs ziet.
De verkoper wil 700.000 dollar hebben voor de Mercedes, wat iets meer is dan 600.000 euro.
Lees ook:
Ook interessant
-
De Volkswagen ID Cross Concept dwingt je om planten water te geven
-
Zoveel kost de Bentley van Daniël uit B&B Vol Liefde als occasion
-
Gelekt! Dit is Audi’s nieuwe elektrische sportauto
-
Deze 20.000 euro kostende occasion is praktisch en rijdt lekker
-
Deze twee dingen missen we bij de nieuwe Volkswagen T-Roc
-
Nieuwe Audi Q3 Sportback alleen als plug-in hybride
-
Typisch Nederlands? Porsche 718 Cayman GT4 RS Tulp | Sjoerds Weetjes 466
-
Stijlvolle occasion oogt nog steeds modern en is nu betaalbaar
-
Deze betaalbare Duitse occasion is een goede allrounder
-
Met deze speelse occasion sta je minder vaak aan de pomp
-
Deze betaalbare occasion is een van de beste diesels ooit gemaakt
-
Dit soort gekkigheid bouwde AMG vóórdat Mercedes het kocht