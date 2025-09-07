Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze oude sjonnie-Mercedes ruim 600.000 euro kost

Toch bijzonder hoe dat werkt: twintig jaar geleden haalde iedereen zijn neus op voor zo’n foute 560 SEC met bodykit, maar nu is zo’n klassieke Mercedes-AMG een waardevolle klassieker. Heel waardevol, in dit geval.

Voordat AMG in 1993 door Mercedes werd ingelijfd, was het bedrijf een zelfstandige tuner, die met name in de jaren tachtig de meest opmerkelijke wensen van klanten in vervulling liet gaan, zoals de bijzondere G-klasse van tennisser Ivan Lendl.

Gepersonaliseerde Mercedes 560 SEC

Je kon het zo gek niet bedenken of AMG wilde het voor je doen, als je maar genoeg betaalde. En deze Mercedes 560 SEC is daar het ultieme voorbeeld van.

Hij is een van de meest gepersonaliseerde AMG’s ooit en heeft in de loop van de tijd zelfs een bijnaam gekregen: ‘Marakaito Missile’.

Zwart en donkergroen buffelleer

De oorspronkelijke koper, een Japanse zakenman, bracht zijn Mercedes 560 SEC naar AMG voor een widebodykit en de 375 pk sterke 6,0-liter M117/9-V8, maar stopte daar niet.

Want hij wilde ook een set AMG-wielen in de kleur van de koets, een volledige aerokit en een interieur met zwart en donkergroen buffelleer.

Vraagprijs is meer dan 600.000 euro

De ‘Marakaito Missile’ heeft eind 2024 een 20.000 dollar kostende opfrisbeurt gekregen. Is dat veel geld? Ja, maar niet als je nu de vraagprijs ziet.

De verkoper wil 700.000 dollar hebben voor de Mercedes, wat iets meer is dan 600.000 euro.