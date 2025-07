Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze gebruikte Nissan uit 1997 bijna 1 miljoen euro kost

Nissan heeft het moeilijk en is inmiddels ver verwijderd van zijn hoogtijdagen. Daarom is het zo fijn om eraan herinnerd te worden dat het merk een aantal van de gaafste sportauto’s ooit op zijn naam heeft staan, waaronder deze fantastische Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R.

De Nissan Skyline GT-R stijgt in waarde. Ga maar eens zoeken op Gaspedaal, waar R33’s minstens 70.000 euro moeten opleveren en R34’s zelfs ver over de anderhalve ton gaan. Speciale edities, zoals deze Nismo 400R spannen de kroon, want de verwachte opbrengst van deze auto is bijna 1 miljoen euro.

Ontwikkeld door Nissan Motorsport

Hij is ontwikkeld door Nismo en heeft niet 280 pk, zoals de standaard Skyline GT-R R33, maar 400 pk. De raceafdeling kreeg dat voor elkaar door onder meer de 2,6-liter zes-in-lijn uit te boren naar 2.771 cm3 en de boost van de twee turbo’s op te schroeven naar 1,1 bar.

Enorm zeldzame Nissan Skyline GT-R

De Nismo 400R is natuurlijk uitgerust met de geavanceerde ATTESA-vierwielaandrijving van de Skyline, maar ook met torque vectoring en Super-HICAS-vierwielbesturing. Daarbij is-ie lichter dan de reguliere GT-R, omdat zijn motorkap, achtervleugel en zelfs aandrijfas van koolstofvezel zijn.

De Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R ligt 3 centimeter lager, maakt gebruik van Bilstein-dempers en staat op de driedelige 18-inch wielen van de LM GT1-racewagen. Nissan wilde er honderd van bouwen, maar door de economische crisis in Japan destijds wist het merk er maar vierenveertig te verkopen.

Verwachte opbrengst zo’n 1 miljoen

Dit exemplaar heeft ruim zevenduizend kilometer op de teller staan. Hij wordt half augustus geveild door RM Sotheby’s in Monterey, Californië. De verwachte opbrengst van de Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R is tussen de 900.000 en 1,1 miljoen dollar (omgerekend: 765.000 – 934.000 euro).

(Afbeelding: RM Sotheby’s) (Afbeelding: RM Sotheby’s)

(Afbeelding: RM Sotheby’s) (Afbeelding: RM Sotheby’s)