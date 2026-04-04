Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze dertig jaar oude lelijkerd je zo’n 2 miljoen euro gaat kosten

Door het faillissement van Bugatti Automobili in 1995 ging de vierdeurs EB112 nooit in productie. Dit exemplaar hebben we te danken aan een zakenman uit Monaco, die op basis van incomplete auto’s uit de boedel toch nog twee EB112’s bouwde.

Dat brengt het totale aantal op drie: het werkende prototype dat in 1993 op de autoshow van Genève stond en de twee nakomertjes. De EB112 werd ontwikkeld onder Romano Artioli, die Bugatti met de spectaculaire EB110 weer op de kaart zette.

Overeenkomsten met Bugatti EB110

De vierdeurs supersedan heeft diverse overeenkomsten met de EB110, zoals zijn koolstofvezel chassis en zijn V12-krachtbron, die voor de gelegenheid werd vergroot tot 6,0-liter en geen vier turbo’s heeft, maar atmosferisch is. Het resultaat is een vermogen van 460 pk en 590 Nm koppel.

Uiteraard ligt de motor niet achterin, zoals bij de EB110, maar voorin. Ontwerper Giorgetto Giugiaro koos duidelijk voor de retroaanpak en gaf de wat moeilijk ogende EB112 niet alleen de kenmerkende hoefijzergrille van Bugatti, maar ook de ruggengraat en tweedelige achterruit van de Type 57 SC Atlantic.

Officiële prestatiecijfers zijn er niet, maar uit berekeningen zou blijken dat de EB112 in 4,3 seconden naar 100 km/h kan sprinten en een topsnelheid van 300 km/h in zich heeft.

Onder de hamer in Monaco

Na het faillissement van Bugatti Automobili in 1995 was Gildo Pallanca Pastor, een vermogende zakenman uit Monaco en racefanaat, op zoek naar reserveonderdelen voor zijn EB110 SC (een raceversie van de Super Sport).

Hij kocht ze uit de boedel van Bugatti en nam gelijk alle EB112-componenten over die het bedrijf nog had.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Op basis daarvan liet hij twee EB112’s bouwen, waarvan hij de laatste – dit exemplaar – tot en met 2015 als zijn persoonlijke auto gebruikte. Al zette Pastor er in al die jaren nooit meer dan 388 kilometer op.

De Bugatti EB112 wordt op 25 april in Monaco geveild bij RM Sotheby’s. De verwachte opbrengst is fors: tussen de 1,3 en 1,6 miljoen euro.