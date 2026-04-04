Waarom deze dertig jaar oude lelijkerd je zo’n 2 miljoen euro gaat kosten
Door het faillissement van Bugatti Automobili in 1995 ging de vierdeurs EB112 nooit in productie. Dit exemplaar hebben we te danken aan een zakenman uit Monaco, die op basis van incomplete auto’s uit de boedel toch nog twee EB112’s bouwde.
Dat brengt het totale aantal op drie: het werkende prototype dat in 1993 op de autoshow van Genève stond en de twee nakomertjes. De EB112 werd ontwikkeld onder Romano Artioli, die Bugatti met de spectaculaire EB110 weer op de kaart zette.
Overeenkomsten met Bugatti EB110
De vierdeurs supersedan heeft diverse overeenkomsten met de EB110, zoals zijn koolstofvezel chassis en zijn V12-krachtbron, die voor de gelegenheid werd vergroot tot 6,0-liter en geen vier turbo’s heeft, maar atmosferisch is. Het resultaat is een vermogen van 460 pk en 590 Nm koppel.
Uiteraard ligt de motor niet achterin, zoals bij de EB110, maar voorin. Ontwerper Giorgetto Giugiaro koos duidelijk voor de retroaanpak en gaf de wat moeilijk ogende EB112 niet alleen de kenmerkende hoefijzergrille van Bugatti, maar ook de ruggengraat en tweedelige achterruit van de Type 57 SC Atlantic.
EB110 Super Sport is de ultieme Bugatti | Sjoerds Weetjes 406
Officiële prestatiecijfers zijn er niet, maar uit berekeningen zou blijken dat de EB112 in 4,3 seconden naar 100 km/h kan sprinten en een topsnelheid van 300 km/h in zich heeft.
Onder de hamer in Monaco
Na het faillissement van Bugatti Automobili in 1995 was Gildo Pallanca Pastor, een vermogende zakenman uit Monaco en racefanaat, op zoek naar reserveonderdelen voor zijn EB110 SC (een raceversie van de Super Sport).
Hij kocht ze uit de boedel van Bugatti en nam gelijk alle EB112-componenten over die het bedrijf nog had.
Op basis daarvan liet hij twee EB112’s bouwen, waarvan hij de laatste – dit exemplaar – tot en met 2015 als zijn persoonlijke auto gebruikte. Al zette Pastor er in al die jaren nooit meer dan 388 kilometer op.
De Bugatti EB112 wordt op 25 april in Monaco geveild bij RM Sotheby’s. De verwachte opbrengst is fors: tussen de 1,3 en 1,6 miljoen euro.
Lees ook:
- Verspilde moeite! Waarom deze Bugatti Bolide voor Jan met de korte achternaam is ontwikkeld
- Deze unieke Bugatti lijkt 25 jaar oud, maar is gloednieuw en kost 20 miljoen euro
- Bugatti-CEO: 'Onze onderdelen zijn niet zó duur, koplamp kost maar 25.000 euro'
- Bugatti-topman leert eigenwijze YouTubers de les: "Dit is gevaarlijk"
Ook interessant
-
Zonder deze zeldzame auto waren de Ferrari 288 GTO en F40 er nooit geweest
-
Thijs (27) verruilde zijn Porsche voor deze gekke klassieker: “Ik heb hem geen seconde gemist”
-
Deze occasion wil je: DTM-legende is nog net bereikbaar, maar dat kan veranderen
-
Franse rallyheld: Renault Alpine A310-occasion kost evenveel als een nieuwe Honda Civic
-
Stokoude Range Rover met 500 pk Corvette-V8 doet alles beter dan het origineel
-
Toyota Supra onbetaalbaar? Deze vroege concurrent valt wel binnen een redelijk budget
-
Betaalbare Nederlandse klassieker is wegenbelastingvrij en kan in zijn achteruit prima de snelweg op
-
Liefhebber van de DTM? Dan móét je deze vier legendarische raceauto’s kopen (als je dat kunt)
-
Deze occasion wil je: rallyicoon uit de jaren tachtig maakt ook nu nog indruk
-
Sinds 1956 geeft deze occasion zijn merk een goede reputatie qua bouwkwaliteit, is dat verdiend?
-
Italiaanse luxe voor weinig: deze occasion is snel én belastingvrij
-
Met deze comfortabele klassieke occasion kom jij de komende lente goed voor de dag