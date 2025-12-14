Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor deze betaalbare klassiekers betaal je in 2026 geen wegenbelasting meer

Auto’s van veertig jaar of ouder vallen onder de oldtimerregeling. En dat betekent dat deze vijf fraaie klassiekers in het nieuwe jaar wegenbelastingvrij worden.

Er is genoeg om uit te kiezen, want 1986 was een bijzonder en uitstekend autojaar, met onder meer de introductie van de BMW M3 (E30), de Ford Sierra RS Cosworth, de Lamborghini LM002 en de Porsche 959. Wij kiezen op deze pagina echter voor een viertal dat ook bereikbaar is voor de minder gefortuneerde liefhebber.

BMW 7-serie (E32)

De E32 7-serie was een meesterwerk. Niet alleen met zijn tijdloze design van Ercole Spada, maar ook met zijn technologie. Zo had hij onder meer een adaptief onderstel (EDC), tractiecontrole, dubbele beglazing en airconditioning met twee zones.

De E32 was de eerste Duitse auto met V12 sinds 1939 en de eerste die op 250 km/h werd begrensd.

Jaguar XJ (XJ40)

Door de oliecrisis van 1973 en de problemen bij British Leyland duurde de ontwikkeling van de Jaguar XJ van de XJ40-generatie veel langer dan gepland: meer dan tien jaar.

Daardoor kon hij in 1986 maar moeilijk meekomen met de modernere concurrentie, zoals de BMW 7-serie E32 en de latere Lexus LS en Mercedes S-klasse W140. Maar dat maakt hem er niet minder fijn op.

Jeep Wrangler (YJ)

De Jeep Wrangler YJ had in 1986 een moeilijke taak. Hij volgde de legendarische CJ op, die al sinds 1944 in productie was.

Om het koperspubliek niet voor het hoofd te stoten, week het design van de YJ nauwelijks af van dat van zijn voorganger. Hij is het makkelijkst te herkennen aan zijn vierkante koplampen.

Volvo 480

De meest on-Volvo’se Volvo uit de jaren tachtig is ontworpen door de Nederlander John de Vries en werd gebouwd in het Limburgse Born. Sommige liefhebbers duiden de 480 aan als een shooting brake, maar Volvo zelf zag het model vooral als sportieve hatchback.

Hij ziet er vlot uit, maar dat is-ie eigenlijk niet. De snelste versie, de ES Turbo, gaat in 9 seconden naar 100 km/h.