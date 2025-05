Deel dit: Share App Mail Tweet

Te koop! Deze zeldzame Bentley was ooit de duurste auto ter wereld

Welke auto is een guilty pleasure van ons? Welke vinden we eigenlijk niet kunnen, maar zouden we stiekem toch graag willen hebben? De Bentley Continental T uit de jaren negentig, waar deze SC de overtreffende trap van is.

De Bentley Continental R is best gaaf, maar pas echt hebberig worden we van de T. Die kreeg niet alleen een power upgrade, maar zelfs een 10 centimeter kortere wielbasis en een stuk bredere wielkasten. Zijn 6,75-liter turbo-V8 levert een vermogen van 426 pk (plus 37 pk) en 875 Nm koppel (plus 125 Nm).

Een Bentley als compacte auto?

Grappig feitje. Ondanks zijn lengte van 5,24 meter en gewicht van 2.450 kilo werd de Continental T in de jaren negentig door de Amerikaanse EPA als subcompacte auto gezien.

Dit vanwege de beperkte ruimte in het interieur. De kortere wielbasis van de T ging namelijk ten koste van de achterpassagiers.

Slechts 79 stuks gebouwd

Hoe dan ook, deze Bentley Continental SC is gebaseerd op de T en is in een oplage van slechts 79 stuks gebouwd, waarvan 48 met het stuur aan onze kant. De Sedanca Coupé, zoals-ie eigenlijk heet, is dus een stuk zeldzamer dan de meeste gelimiteerde Ferrari’s, zoals de F40, F50 en Enzo.

Twee glazen dakpanelen

Simpel gezegd is de SC een T met twee uitneembare, glazen panelen boven de bestuurder en bijrijder, die in de kofferbak kunnen worden opgeborgen. In open toestand ziet de SC er wat vreemd uit, vooral van opzij, want boven de tweede zitrij blijft het dak altijd dicht.

Duurste auto ter wereld

Omgerekend en gecorrigeerd voor inflatie kostte de Bentley Continental SC nieuw ongeveer 525.000 euro. Daarmee was-ie zo’n vijfentwintig jaar geleden de duurste personenauto ter wereld.

De meeste exemplaren werden in 1999 gebouwd, deze is een van de vier auto’s die in 2000 van de band rolden.

Verwachte opbrengst

Hij werd nieuw afgeleverd aan de Amerikaan Morton Topfer, die opgroeide in een arme volksbuurt in Williamsburg, als eerste in zijn familie een opleiding kon doen en een succesvolle carrière opbouwde bij Motorola en Dell.

Zijn Bentley Continental SC wordt deze maand bij RM Sotheby’s geveild. De verwachte opbrengst ligt tussen de 225.000 en 275.000 dollar, wat omgerekend zo’n 200.000 tot 240.000 euro is. Een ‘gewone’ Continental R koop je vanaf 45.000 euro.