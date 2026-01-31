Deel dit: Share App Mail Tweet

Te koop! Deze klassieke Lamborghini’s bewijzen: roken kan best gezond zijn

Tenminste, als je dat roken doet met deze Lamborghini Countach 5000 QV en Lamborghini-Lotus Type 102, beide met een atmosferische V12 en in de kleuren van het sigarettenmerk Camel.

De Lamborghini en Lotus worden als set verkocht door Furlonger Specialist Cars in het Verenigd Koninkrijk. De Lotus is een Type 102, die tijdens de Formule 1-seizoens van 1990, 1991 en 1992 werd bestuurd door Derek Warwick, Johnny Herbert en Martin Donnelly. Hij heeft een handbak en wordt aangedreven door een 3,5-liter Lamborghini-V12 met een vermogen van zo’n 640 pk.

Figurant in F1: The Movie met Brad Pitt

Miljoenen mensen zagen de Lotus afgelopen jaar in de bioscoopfilm F1: The Movie, waarin hoofdpersoon Sonny Hayes (gespeeld door Brad Pitt) de auto zogenaamd in 1990 over het circuit jaagt.

Lamborghini Countach 5000 QV uit 1985

De Countach 5000 QV die erbij hoort, komt uit 1985 en heeft slechts twee eigenaren gehad. Het Engelse Furlonger Specialist Cars heeft hem gerestaureerd, opnieuw in Giallo gespoten en hem voorzien van dezelfde graphics als de Lotus Type 102 (die eenvoudig weer te verwijderen zijn).

De originele lichtmetalen wielen zijn nog aanwezig, want de huidige zwarte exemplaren zijn niet standaard.

Wat de Countach 5000 QV en Lamborghini-Lotus Type 102 moeten kosten, is op aanvraag, dus niet betalen voor gewone stervelingen.

(Afbeelding: Simon Furlonger) (Afbeelding: Simon Furlonger) (Afbeelding: Simon Furlonger)

(Afbeelding: Simon Furlonger) (Afbeelding: Simon Furlonger) (Afbeelding: Simon Furlonger)

(Afbeelding: Simon Furlonger) (Afbeelding: Simon Furlonger)

(Afbeelding: Simon Furlonger) (Afbeelding: Simon Furlonger)

(Afbeelding: Simon Furlonger) (Afbeelding: Simon Furlonger) (Afbeelding: Simon Furlonger)

(Afbeelding: Simon Furlonger) (Afbeelding: Simon Furlonger) (Afbeelding: Simon Furlonger)

(Afbeelding: Simon Furlonger) (Afbeelding: Simon Furlonger)