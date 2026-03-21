Stokoude Range Rover met 500 pk Corvette-V8 doet alles beter dan het origineel
Hoe ouder de Range Rover, hoe gaver die is. Maar oude exemplaren van het Britse merk kunnen zich wat rijeigenschappen en betrouwbaarheid betreft niet meer meten met hedendaagse auto’s. Daarom bouwt Twisted een auto die de charme van toen combineert met degelijke, modernere techniek.
Deze restomod kan misschien zelfs de purist wel bekoren. Ondanks dat hij zichtbaar gemoderniseerd is, blijven de kernwaarden van een oude Range Rover behouden. Zo is – in tegenstelling tot veel andere restomods – het interieur nog behoorlijk analoog en zijn de exterieurlijnen amper aangepast.
Range Rover met V8 uit Corvette
De Range Rover is technisch echter totaal anders. Er ligt een 6,2-liter LT1 V8-motor van een Chevrolet Corvette in de neus. Deze is gekoppeld aan een achttraps automaat. De aandrijflijn is goed voor zo’n 500 pk.
Veel meer vermogen draaien kan natuurlijk niet zonder de rubbers, ophanging en differentiëlen te versterken. Daarbij zijn de remmen vervangen door krachtigere exemplaren. De wielen lijken origineel, maar zijn bij de restomod van aluminium en wegen dus ondanks de iets grotere afmeting een stuk minder.
Hoewel het interieur dus nog lijkt op de klassieker, is er duidelijk gekozen voor veel betere materialen. Alsof geld geen rol speelt. En dat blijkt ook zo te zijn, want Twisted vraagt zo’n 400.000 euro voor de auto. Ze bouwen er slechts 12 per jaar en dat aantal is inmiddels al verkocht.
Lees ook:
- Deze luxe wintersport-SUV's zijn na fikse afschrijving nu betaalbaar als occasion
- Jan (31) restaureerde zelf 53 jaar oude Land Rover: "Ik hecht veel waarde aan originaliteit"
- Robin (26) begon zonder ervaring overlanders te bouwen: 'Waar ben ik aan begonnen?'
- Ronald moet áltijd een projectauto hebben (ook van zijn vriendin)
Ook interessant
-
Deze Amerikaanse occasion is niet alleen heel bruut, maar ook een bereikbare jongensdroom
-
Bentley Arnage vs. Audi S8: betaalbare luxe of bodemloze geldput?
-
Je raadt nooit uit welk land deze nieuwe auto komt: niet eerder kwam een daar supercar vandaan
-
Amerikaanse fabrikant blaast nieuw leven in legendarisch motorblok, en hij wordt bepaald niet kleiner
-
Deze occasion met atmosferische V8 produceert bijna 500 pk
-
Deze prachtige occasion wil je: Ferrari met klapkoplampen en V8
-
Deze Britse luxe-occasion kost minder dan een nieuwe scooter
-
Deze Britse occasion met V8 is heel zeldzaam, maar ontzettend bereikbaar
-
Deze auto heeft een grotere motor dan een vrachtwagen
-
Deze occasion met ster is een zeldzame verschijning
-
Hoe BMW net een milieuonvriendelijk record heeft gezet
-
Alternatief V8-geweld: Corvette C8 E-Ray vs. Aston Martin Vantage