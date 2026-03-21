Stokoude Range Rover met 500 pk Corvette-V8 doet alles beter dan het origineel

Hoe ouder de Range Rover, hoe gaver die is. Maar oude exemplaren van het Britse merk kunnen zich wat rijeigenschappen en betrouwbaarheid betreft niet meer meten met hedendaagse auto’s. Daarom bouwt Twisted een auto die de charme van toen combineert met degelijke, modernere techniek.

Deze restomod kan misschien zelfs de purist wel bekoren. Ondanks dat hij zichtbaar gemoderniseerd is, blijven de kernwaarden van een oude Range Rover behouden. Zo is – in tegenstelling tot veel andere restomods – het interieur nog behoorlijk analoog en zijn de exterieurlijnen amper aangepast.

Range Rover met V8 uit Corvette

De Range Rover is technisch echter totaal anders. Er ligt een 6,2-liter LT1 V8-motor van een Chevrolet Corvette in de neus. Deze is gekoppeld aan een achttraps automaat. De aandrijflijn is goed voor zo’n 500 pk.

Veel meer vermogen draaien kan natuurlijk niet zonder de rubbers, ophanging en differentiëlen te versterken. Daarbij zijn de remmen vervangen door krachtigere exemplaren. De wielen lijken origineel, maar zijn bij de restomod van aluminium en wegen dus ondanks de iets grotere afmeting een stuk minder.

Hoewel het interieur dus nog lijkt op de klassieker, is er duidelijk gekozen voor veel betere materialen. Alsof geld geen rol speelt. En dat blijkt ook zo te zijn, want Twisted vraagt zo’n 400.000 euro voor de auto. Ze bouwen er slechts 12 per jaar en dat aantal is inmiddels al verkocht.