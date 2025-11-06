Grijp je portemonnee! Renault doet een Marie Kondo en verkoopt deel klassiekercollectie
Renault opent in 2027 een nieuw museum nabij Parijs. En aangezien daar kennelijk niet alle klassiekers van het merk in passen, gaat een groot deel van de collectie in de verkoop. Voor liefhebbers is dat een unieke kans om een stuk Renault-geschiedenis in handen te krijgen.
Want wat Renault verkoopt, is niet niks. Er gaan honderd auto’s onder de hamer en evenveel andere objecten, zoals windtunnelmodellen en diverse promotionele items, waarvan negentig procent zonder minimumprijs wordt aangeboden.
Renault wil verzameling uitdunnen
Renault wil zijn verzameling auto’s terugbrengen tot ongeveer zeshonderd exemplaren, daarom neemt het afscheid van voertuigen waarvan het merk er meerdere heeft. En dat zijn niet de minste, zo blijkt uit een kort overzicht.
Formule 1-auto’s en Le Mans-racers
Renault-adepten kunnen op 7 december bieden op onder andere een Type A uit 1898, een Type D uit 1901, Formule 1-wagens uit de jaren tachtig, een Le Mans-racer uit 1977, een Clio Williams, een Sport Spider, diverse concept cars, een 5 Turbo Maxi en een aantal Alpine’s.
De veiling wordt gehouden bij de Renault-fabriek in Flins-sur-Seine, op zo’n veertig kilometer van Parijs, in samenwerking met Artcurial Motorcars. Een catalogus, met daarin alle veilingobjecten en de verwachte opbrengsten, is er nog niet.
