Liefhebber van de DTM? Dan móét je deze vier legendarische raceauto’s kopen (als je dat kunt)
We hebben dat laatste er met opzet bij gezet, want we snappen dat niet iedereen zomaar even 1,95 miljoen euro heeft liggen. Want dat is de verwachte opbrengst van dit illustere viertal, dat liefhebbers zullen kennen uit de absolute hoogtijdagen van de DTM.
De DTM bestaat nog steeds, maar is nu weinig meer dan het zoveelste GT3-kampioenschap. De raceserie begon in 1984 als Deutsche Tourenwagen Meisterschaft en was met name eind jaren tachtig en begin jaren negentig razend populair.
Revival van de DTM in 2000
In 1996 hield het kampioenschap op met bestaan, vanwege tegenvallende bezoekersaantallen en het feit dat van de deelnemende merken alleen Mercedes nog over was. Vier jaar later kwam de DTM terug, deze keer als Deutsche Tourenwagen Masters.
Ook daarin verschenen legendarische auto’s aan de start, zoals silhouetversies van de Audi TT, Mercedes CLK en Opel Astra Coupé. Later werden dat de Audi A4, Mercedes C-klasse en Opel Vectra GTS. In 2012 kwam de coupévorm terug en stapte BMW in met de M4.
Vier auto’s uit de hoogtijdagen
Maar laten we het woord ‘legendarisch’ niet te lichtzinnig gebruiken, want de auto’s op deze pagina verdienen dat predicaat pas écht: de Alfa Romeo 155 V6 Ti DTM, BMW M3 E30 DTM, Ford Sierra RS500 Cosworth DTM en Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II DTM.
Alfa Romeo 155 V6 Ti DTM
Het hele setje wordt op 24 april geveild in Monaco bij Bonhams. De Alfa komt uit 1995 en werd bestuurd door Alessandro Nannini.
De 2,5-liter Busso-V6 van de vierwielaangedreven 155 levert tussen de 420 en 460 pk. Bonhams schat dat de auto tussen de 500.000 en 600.000 euro gaat opbrengen.
BMW M3 E30 DTM
De BMW M3 komt uit 1992 en had in de DTM Steve Soper achter het stuur, die er ook daadwerkelijk races mee heeft gewonnen.
In tegenstelling tot de Alfa Romeo heeft de BMW een hoogtoerige, atmosferische viercilinder aan boord. Zijn verwachte opbrengst ligt tussen de 375.000 en 425.000 euro.
Ford Sierra RS500 Cosworth
Zowel de 155 als de M3 kwam uit voor een fabrieksteam. De Sierra daarentegen werd ingezet door het Wolf Racing Team met ondersteuning van Ford.
De Groep A-versie van de RS500 levert mede daardoor het minste op: tussen de 275.000 en 375.000 euro.
Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II
De Mercedes was ook een fabrieksauto. Sterker nog, hij is één van slechts twee exemplaren in particuliere handen.
De 190 E werd in 1990 bestuurd door Klaus Ludwig. Hij moet tussen de 375.000 en 550.000 euro opbrengen.
