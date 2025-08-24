Deel dit: Share App Mail Tweet

Lancia Y10 is goedkoop eigenzinnig kleintje voor fijnproevers

Daar zullen ze goed ziek van zijn geweest bij Lancia. Staat er aanvang jaren 80 een mooie opvolger klaar voor ‘hun’ Autobianchi A112, blijkt de Fiat-directie zo enthousiast dat ze het ontwerp inpikken voor de opvolger van de Fiat 127, de Uno. Maar Lancia geeft niet op.

Poging twee is een maatje kleiner, de basis komt nu van de Fiat Panda. Vanbuiten is er niets meer te zien van het basale blokkendoosje. Het kleintje wordt Y10 gedoopt (de interne projectcode) en is zo avantgardistisch en chic als een Lancia maar zijn kan.

Lancia (Autobianchi) Y10

De door Fiats Centro Stile getekende koets heeft een wigvorm en een kaarsrechte achterzijde, benadrukt door een matzwarte achterklep. De cw-waarde bedraagt 0,31, een mooie prestatie voor dit formaat auto. Ook vanbinnen is er niets van de Panda te zien. Een uitgebreid, volwaardig dashboard, fijne stoelen (in plaats van hangmatten) en op de duurdere uitvoeringen fraaie alcantara afwerking. Verder zaken die vooral in duurdere auto’s gemeengoed zijn; elektrisch bediende ruiten ook de uitstelbare achterzijruiten!), centrale vergrendeling, klimaatregeleling en een schuifdak behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast krijgt de Y10 een mooiere achterwielophanging, de zogeheten omega-as, waarvan de Panda later meeprofiteert.

Fiats gloednieuwe FIRE-motor, wat staat voor Fully Integrated Robotised Engine, debuteert in de Ypsilon. Een fijn eenlitertje, 45 pk sterk en gekoppeld aan een vijfbak, dat verbazend zuinig met brandstof omspringt. Andere motoropties zijn een 1,1-liter van Braziliaanse herkomst, naar wens met turbo. Die laatste is een bommetje met 85 pk en een top van 180 km/h. Helaas legt de turbo in 1989 het loodje vanwege zijn te hoge uitstoot. De iets minder sterke, maar geciviliseerdere 1.3 GT i.e. neemt zijn plaats in. Er verschijnen meer varianten van de FIRE, en een cvt-automaat doet zijn intrede. Erg leuk is de Y10 4WD met inschakelbare vierwielaandrijving van Steyr. De Lancia Y10 wordt in Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal als Autobianchi verkocht.

In andere landen staat er Lancia op de achterklep, maar het Autobianchi-logo en grille blijven zitten. De Nederlandse importeur laat zelfs eigen Lancia-grilles maken (zoals op ons covermodel). Vanwege het eigenwijze uiterlijk en de hoge prijs is de animo voor de Y10 eerst maar matig. De stokoude A112 wordt zelfs nog een jaartje in leven gehouden. Maar als er eenvoudigere en goedkopere versies verschijnen, trekt de verkoop aan. Een facelift in 1992 brengt een nieuwe grille, verlichtingsunits en dashboard mee. Uiteindelijk worden er tot 1995 zo’n 850.000 exemplaren gebouwd. Het blijkt de laatste Autobianchi, opvolger Y (zonder 10) gaat overal door het leven als Lancia.

Aanbod en prijzen

Het aanbod in Nederland is klein, veel Lancia Y10’s zijn hier niet verkocht. We vinden een origineel Nederlandse rode Fire uit 1987 voor 4.999 euro, en een wit 1.1 Fire ‘Igloo’-faceliftmodel met airco uit Italië, uit 1994 voor 3.450 euro. Martin Willems in Emmercompascuum heeft nog een roestige 1.1 uit 1990 staan voor 750 euro. Ook hier geldt: hoe zuidelijker je zoekt, hoe minder roest.

Kenmerk Specificatie Model Lancia Y10 Fire Bouwjaar 1985 Prijs (1985) fl. 17.600,- (€ 18.560,-*) Productiejaren 1985 – 1995 Topsnelheid 145 km/h Acceleratie 0-100 km/h 16 s Gemiddeld verbruik 5,4 l/100 km Motor Vier-in-lijn, 999 cc Max. vermogen 45 pk (33 kW) bij 5.000 t/min Max. koppel 80 Nm bij 2.750 t/min Transmissie 5-traps handgeschakeld, voorwielaandrijving Massa (leeg) 720 kg

In Italië en Frankrijk zijn genoeg Y10’s te vinden voor schappelijke bedragen. In Duitsland vinden we de kers op de taart: een wijnrode Turbo met 72.000 km op de klok voor 6.800 euro. Of het moet die gerestaureerde 4WD zijn in Frankrijk, voor bijna 10 mille…