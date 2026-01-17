Koopje! Deze Bentley was de duurste auto van het jaar 2000 en kost nu ‘slechts’ 100.000 euro
Wat kostte deze zeldzame Bentley Continental R Millennium Edition in het jaar 2000? Eigenlijk weten we dat niet, omdat de prijs op aanvraag was. Maar naar verluidt was het omgerekend en gecorrigeerd voor inflatie zo’n 645.000 euro.
Naar moderne maatstaven is dat niks, want er zijn tegenwoordig genoeg auto’s die met hun vanafprijs boven de miljoen euro uitkomen, maar toch… Deze Bentley Continental R was in de Verenigde Staten in het jaar 2000 de duurste productieauto op de markt.
Bentley Continental R Millennium Edition
Waarom alleen in de Verenigde Staten? Omdat de Millennium Edition alleen daar werd geleverd, in een oplage van slechts tien exemplaren. Hij is gebaseerd op de Continental R Mulliner en heeft dus dezelfde motor als de Continental T: een 6,75-liter turbo-V8 met 426 pk en 881 Nm.
Daarmee haalt de Millennium Edition een topsnelheid van 268 km/h en gaat hij in 5,6 seconden naar 97 km/h (60 mph). Hij heeft niet de 10 centimeter kortere wielbasis van de Bentley Continental T, maar wel dezelfde wielkastverbreders, die hem een gespierder uiterlijk geven dan een ‘gewone’ Continental R.
Verwachte opbrengst van ruim een ton
Deze Millennium Edition is nummer één van tien en heeft als één van drie exemplaren zijn weg gevonden naar Europa, waar hij eind januari wordt geveild in Engeland. Hij heeft Duitse papieren en is in Nederland onderhouden. De verwachte opbrengst van de Bentley is tussen de 100.000 en 150.000 euro.
Lees ook:
- Bentley Arnage vs. Audi S8: betaalbare luxe of bodemloze geldput?
- Mega-afschrijving: hyper-exclusieve Bentley is miljoen euro minder waard na vier jaar
- Belg rijdt in zes jaar 300.000 kilometer met Bentley Continental GT W12: dit heeft hem dat aan benzine gekost
- Nederlandse overheid veilt Bentley van Ali B: hier kun je bieden op de Bentayga
Ook interessant
-
Een breed aanbod en een mooie styling: deze relatief goedkope sport-occasion heeft ze beide
-
Deze legendarische sportauto uit de 60s probeert voor de zoveelste keer een comeback te maken
-
Vijfcilinder in een Italiaanse coupé? Met deze occasion haal je veel plezier in huis als hij goed is verzorgd
-
Deze occasion wil je: hyperexclusieve bolide die maar één iemand blij gaat maken
-
Dit is een heerlijke sportauto zonder poespas, maar voor zo’n occasion moet je wel aardig wat betalen
-
Deze occasion wil je: een tweedehands auto waarmee je luxueuzer rijdt dan de koning
-
Alfa Romeo deed iets wat niemand verwachtte: deze auto verbaasde vriend en vijand | Sjoerds Weetjes 484
-
Mega-afschrijving: hyper-exclusieve Bentley is miljoen euro minder waard na vier jaar
-
Jaguar Land Rover ontkent ontslag designbaas! Maar dat betekent niet dat-ie er nog werkt
-
Jaguar-designbaas maakt halve wereld boos en is nu zijn baan kwijt
-
Voel je James Bond in deze luxe occasion, maar let op deze aandachtspunten
-
Lekker retro! Deze 5 coupés zijn (nu nog) als occasion te vinden