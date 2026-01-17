Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopje! Deze Bentley was de duurste auto van het jaar 2000 en kost nu ‘slechts’ 100.000 euro

Wat kostte deze zeldzame Bentley Continental R Millennium Edition in het jaar 2000? Eigenlijk weten we dat niet, omdat de prijs op aanvraag was. Maar naar verluidt was het omgerekend en gecorrigeerd voor inflatie zo’n 645.000 euro.

Naar moderne maatstaven is dat niks, want er zijn tegenwoordig genoeg auto’s die met hun vanafprijs boven de miljoen euro uitkomen, maar toch… Deze Bentley Continental R was in de Verenigde Staten in het jaar 2000 de duurste productieauto op de markt.

Bentley Continental R Millennium Edition

Waarom alleen in de Verenigde Staten? Omdat de Millennium Edition alleen daar werd geleverd, in een oplage van slechts tien exemplaren. Hij is gebaseerd op de Continental R Mulliner en heeft dus dezelfde motor als de Continental T: een 6,75-liter turbo-V8 met 426 pk en 881 Nm.

Daarmee haalt de Millennium Edition een topsnelheid van 268 km/h en gaat hij in 5,6 seconden naar 97 km/h (60 mph). Hij heeft niet de 10 centimeter kortere wielbasis van de Bentley Continental T, maar wel dezelfde wielkastverbreders, die hem een gespierder uiterlijk geven dan een ‘gewone’ Continental R.

Verwachte opbrengst van ruim een ton

Deze Millennium Edition is nummer één van tien en heeft als één van drie exemplaren zijn weg gevonden naar Europa, waar hij eind januari wordt geveild in Engeland. Hij heeft Duitse papieren en is in Nederland onderhouden. De verwachte opbrengst van de Bentley is tussen de 100.000 en 150.000 euro.

(Afbeelding: Iconic Auctioneers) (Afbeelding: Iconic Auctioneers)

(Afbeelding: Iconic Auctioneers) (Afbeelding: Iconic Auctioneers)

(Afbeelding: Iconic Auctioneers) (Afbeelding: Iconic Auctioneers)