Koop de handtekening van Richard Gere, krijg er een Ford Mustang bij

Oké, het is net andersom. En er is uiteraard een bijzondere reden dat je bij deze Ford Mustang een krabbel van Richard Gere krijgt. De rode convertible uit 2000 is ooit van de man zelf geweest.

Waar kennen we Richard Gere van? Van Pretty Woman, natuurlijk, en ook van American Gigolo, An Officer and a Gentleman en Chicago. Gere zal ongetwijfeld geen Chinese auto rijden, want hij strijdt al jaren voor de mensenrechten in Tibet, dat door China geannexeerd is.

Ford Mustang met Zwitserse papieren

Zo’n vijfentwintig jaar geleden reed hij dus wel Amerikaans, want deze Ford Mustang Convertible was van hem. De auto is vijf jaar geleden door de ex-vrouw van Gere, Carrey Lowell, geveild voor het goede doel. Lowell zou je kunnen als Bond-girl in License to Kill uit 1989.

De Mustang beschikt over Zwitserse papieren en wordt geveild op Catawiki. Op het moment van schrijven heeft iemand 360 euro geboden (waarom doe je dat met nog anderhalve week te gaan?). Verwacht wordt een opbrengst van tussen de 30.000 en 35.000 euro.

Is dat veel voor een Ford Mustang Convertible uit 2000 met 89.500 kilometer op de teller? Jazeker, want op Gaspedaal koop je een vergelijkbare auto al vanaf 6.950 euro. Maar goed, daar hebben de billen van Richard Gere natuurlijk niet op de bestuurdersstoel gezeten.

Dus je moet echt een liefhebber zijn van de acteur om zoveel geld voor een SN95, zoals de modelcode van deze generatie Mustang luidt, neer te tellen. Of de open vierzitter als potentieel goede investering zien.

SN95-generatie Mustang weinig geliefd

Over het algemeen zijn de modellen uit de vierde Ford Mustang-reeks weinig populair. De SN95 werd in 1993 gelanceerd en stond op een doorontwikkeling van het bejaarde Fox-platform, dat eigenlijk al vijftien jaar oud was.

De Mustang van Gere is gek genoeg het basismodel, met een 193 pk leverende V6. Had dan voor de GT met 5,0-liter V8 gekozen (260 pk) of voor de zeldzame Cobra R met 320 pk. Dat had de Hollywood-ster best kunnen betalen.