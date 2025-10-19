Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe je al voor 86.000 euro een Porsche Carrera GT kunt kopen

Kost een Porsche Carrera GT niet minstens 1 miljoen euro? Mwah, dat hangt er helemaal vanaf over welke je het hebt. Gaat het over de bekendste, dan is het antwoord: ja. Maar er is er nog een Carrera GT.

Voor de duidelijkheid, het gaat hier dus niet over de Carrera GT met middenmotor en glorieus klinkende V10. In plaats daarvan hebben we het over de homologatiespecial voor de Groep 4-raceklasse, waarvan Porsche er begin jaren tachtig 406 bouwde.

Zeldzamer dan Porsche Carrera GT

En daarmee is de bijzondere variant van de ‘bescheiden’ 924 een stuk zeldzamer dan zijn miljoenen kostende merkgenoot, waarvan 1.270 exemplaren zijn geproduceerd.

Enorme wielkastverbreders

De oorspronkelijke Porsche Carrera GT werd voor het eerst aan het publiek getoond in 1979 op de IAA van Frankfurt. Hij is 136 kilo lichter dan de 924 Turbo, heeft grotere remmen, een aangepast onderstel, een handgeschakelde vijfbak, een luchtinlaat op de motorkap en enorme wielkastverbreders.

Porsche moest er 400 op kenteken zetten om de 924 te homologeren voor Groep 4, IMSA en SCCA. De Carrera GT kostte in 1980 net zoveel als een 911 SC. Zijn 2,0-liter Volkswagen-viercilinder met turbo en intercooler is 213 pk sterk.

In 2018 uitgebreid gerestaureerd

Dit exemplaar stamt uit 1981 en wordt op 1 november in Zürich geveild bij Broad Arrow. Tot en met 1997 is er regelmatig in gereden, daarna heeft de eerste eigenaar hem opgeslagen, waarschijnlijk vanwege de ook toen al stijgende waarde.

De tweede eigenaar heeft Porsche Carrera GT in 2018 uitgebreid laten restaureren en daarna meteen doorverkocht naar de huidige bezitter, die de auto nu laat veilen voor een verwachte opbrengst van tussen de 80.000 en 90.000 Zwitserse frank (omgerekend: 86.000 – 97.000 euro).

