Gecrashte Porsche 959 moet alsnog 1,5 miljoen euro opbrengen

Hoezo gecrasht? Deze Porsche 959 ziet er toch uit om door een ringetje te halen? Ja, dat klopt, maar er mist ook iets: het dak. Want deze 959 is na een fikse aanrijding door een specialist gerepareerd en gelijk omgebouwd tot cabriolet.

Het gaat hier om een Porsche 959 Komfort uit 1987, die oorspronkelijk zilver was, met een interieur in beige en zwart. De eerste eigenaar was de Duitse coureur Jürgen Lässig, die in 1995 winnaar van de 24 uur van Daytona werd.

Porsche 959 Speedster op basis van ‘wrak’

Lässig raakte een jaar later op de autobahn betrokken bij een ongeluk. Hij reed ongeveer 240 km/h toen een medeweggebruiker naar de linkerbaan ging. Na een uitwijkmanoeuvre crashte de coureur, waarna de 959 op zijn dak belandde. De auto was total-loss.

Lässig besloot de beschadigde 959 te verkopen aan coureur en Porsche-specialist Karl-Heinz Feustel. Die gebruikte het ‘wrak’ als basis voor een eigen creatie. Feustel stak vierduizend manuren in de ombouw en veranderde de Porsche ook van kleur. Hij is nu Grand Prix White met een donkerblauw interieur.

Daarbij voorzag Feustel de 959 Speedster niet alleen van een elektrisch bedienbaar cabriodak, dat naar verluidt van de in 1989 net gelanceerde 964 Cabrio komt, maar is er ook een op maat gemaakte hardtop aanwezig. Bizar, ook de voorruit komt van de 911. De originele 959-ruit wordt er los bijgeleverd.

Na ombouw twee eigenaren gehad

De Porsche 959 Speedster debuteerde in 1989 op de autoshow van Frankfurt en stond later ook op de Essen Motor Show. Hij was te koop. Feustel vroeg er zesendertig jaar geleden ongeveer 1,2 miljoen dollar voor. Of hij dat ervoor heeft gekregen, is niet bekend, want het duurde even om de auto te verkopen.

Ergens in 1990 ging de Speedster over in andere handen, achttien jaar later kocht de huidige eigenaar hem. Die heeft besloten er nu vanaf te willen, daarom wordt de 959 eind mei bij RM Sotheby’s in Milaan geveild. De verwachte opbrengst is zo’n 1,5 miljoen euro.

Porsche 959 was bedoeld voor Groep B

Alle Porsche 959’s worden aangedreven door een twinturbo zescilinder boxermotor. De motor is 450 pk sterk en levert zijn kracht via een handgeschakelde zesbak af aan alle vier wielen. De 959 was bedoeld voor deelname aan Groep B, maar Porsche was te laat. Hij won Parijs-Dakar in 1986.