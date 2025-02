Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn onze hoogtepunten van Rétromobile 2025 in Parijs

Nog even en het klassiekerseizoen gaat van start. In Nederland geldt Interclassics in Maastricht als kick-off, maar internationaal wordt Rétromobile in Parijs gezien als startschot. Het is een prachtig evenement. In deze video nemen we jullie mee langs onze hoogtepunten.

Rétromobile is een jaarlijks terugkerende klassiekerbeurs, die begin februari wordt gehouden in de Paris Expo Porte de Versailles. De tentoonstelling beslaat drie grote hallen, met daarin een divers aanbod aan klassiekers, youngtimers en supersportwagens.

Oldtimers onder de 30.000 euro

Erg leuk is de hal met oldtimers van onder de 30.000 euro. Waar anders kom je een Peugeot 205 Indiana met 52.000 kilometer op de teller tegen, of een eerste generatie Renault Twingo met 20.000 kilometer? In dezelfde hal staan de auto’s van Artcurial, dat een prestigieuze veiling houdt tijdens Rétromobile.

Merkenstands en dure hypercars op Rétromobile

De grootste ruimte is gereserveerd voor de handelaren en de merken. DS, Mazda, Mercedes, Porsche, Renault, Skoda en Toyota waren er, maar Citroën en Peugeot schitterden door afwezigheid. De duurste auto’s waren te vinden op de Rétromobile-stands van de exclusieve klassiekerdealers.

Waar moet je aan denken? Aan een McLaren F1, Aston Martin Valkyrie, Mercedes-AMG One, Pagani Zonda R, Gemballa Mirage GT, Mercedes CLK GTR en klassieke raceauto’s, zoals de BMW M1 Procar, Lancia 037 Group B, Audi 200 Quattro Trans Am en allerlei Ferrari’s uit de jaren vijftig en zestig.

Hoog gehalte obscure Franse klassiekers

Het mooie van Rétromobile is altijd het hoge gehalte aan obscure Franse oldtimers. Techno Classica in Essen is op zijn eigen manier mooi, maar er zijn daar wel érg veel Porsche 911’s, Jaguar E-Types en BMW M3’s.