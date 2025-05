Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarschijnlijk de duurste auto met viercilinder ooit

Echte autoliefhebbers willen een zes-in-lijn, V8 of V12 en geen viercilinder, toch? Nou, dat weten we nog zo net niet. Want voor deze Italiaanse vierpitter gaat iemand waarschijnlijk zo’n 8 miljoen euro betalen.

Dan hebben we het natuurlijk niet over een Alfa Romeo, Fiat of Lancia, maar over een heuse Ferrari. Een 500 TRC uit 1957, om precies te zijn: een klassieke raceauto met geen enorme V12 aan boord, maar een 2,0-liter viercilinder.

Verkocht aan Amerikaan Carl Haas

Van de 500 TRC zijn in de jaren vijftig maar zestien exemplaren gebouwd. Dit is de eerste ervan. Hij werd in februari 1957 verkocht aan de Amerikaan Carl Haas, die later bekend zou worden als eigenaar van het Newman-Haas Indycar-team.

Racesucces met viercilinder

Chassisnummer 0658 MDTR heeft onder meer meegedaan aan de 12 uur van Sebring. De auto heeft een behoorlijke succesvolle racecarrière achter de rug, met tussen 1957 en 1963 tien klasse-overwinningen in twintig races.

Daarbij heeft de Ferrari 500 TRC tussen 1993 en 2014 maar liefst eenentwintig keer meegedaan aan de Mille Miglia Storica. Hij wordt binnenkort aangeboden in een gesloten veiling bij RM Sotheby’s. Naar verwachting levert de auto tussen de 6 en 8 miljoen euro op.

Bij lange na niet de duurste Ferrari

Daarmee is de viercilinder 500 TRC bij lange na niet de allerduurste Ferrari ooit geveild. In 2023 werd er, eveneens bij RM Sotheby’s, 51 miljoen euro betaald voor een 250 GTO. Hetzelfde veilinghuis verkocht er in 2018 eentje voor 48 miljoen dollar.

