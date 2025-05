Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze zeldzame occasion is de raarste ‘BMW’ die we ooit hebben gezien

Onder het kopje ‘overige’ vind je op tweedehandssites soms de gekste voertuigen, zoals deze ‘BMW’. De net geen 33.000 euro kostende occasion is een Modulo IC89, een zeldzame, Italiaanse driewieler met een opvallende Formule 1-connectie.

De Modulo IC89 was een idee van de Italiaanse ontwerper Carlo Lamattina. Hij nam de driewieler in 1990 in productie en gebruikte voor de aandrijving een BMW K75S-motorfietsmotor en een handgeschakelde vijfbak.

BMW-motor levert 75 pk

Het 750 cc-blok levert slechts 75 pk, maar hoeft ook niet veel gewicht voort te stuwen. De Modulo legt 390 kilo in de schaal, onder meer doordat Lamattina voor de koets veel koolstofvezel en polyester heeft gebruikt. Zijn topsnelheid ligt op 200 km/h.

Tweeëntwintig stuks

Er zouden begin jaren negentig maar tweeëntwintig exemplaren van de Modulo zijn gebouwd, waarvan acht met een open dak, zoals deze. De eerste eigenaar van deze betaalde er in 1995 zo’n 75.000 Duitse mark voor.

Erg veel heeft-ie er niet in gereden, want de tellerstand is nu 15.800 kilometer. De verkoper meldt dat de Modulo in de laatste tien jaar vooral heeft stilgestaan. Alle documentatie zit erbij, zoals de oorspronkelijke prijskaart, de gebruiksaanwijzing én een foto van de aflevering aan de eerste eigenaar.

Beroemde eigenaar

De Formule 1-connectie waar we het in de introductie van dit verhaal over hadden, heeft te maken met coureur Nigel Mansell, die in 1992 op het circuit van Monza in chassisnummer 001 reed. Ongeveer een jaar later kreeg hij het voertuig thuis afgeleverd. Mansell liet de Modulo in 2022 veilen.