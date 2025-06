Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Volkswagen T2-bus kwam (half)levend uit de vlammen

Begin 2025 werd Californië geteisterd door de ergste natuurbranden in zijn geschiedenis. Deze T2-bus wist ze op een wonderlijke wijze te overleven. Daarom gaat Volkswagen hem restaureren.

Californië is wel wat gewend als het op natuurbranden aankomt, maar op wat er begin januari gebeurde was de Amerikaanse staat niet voorbereid. De stad Los Angeles en omliggende gebieden kregen te maken met een reeks branden, die zich door de sterke wind snel verspreiden en uiteindelijk meer dan 10.000 huizen verwoesten.

Wit met blauwe Volkswagen

In de buitenwijk Pacific Palisades gingen ten minste 4.000 gebouwen in rook op en maakte een fotograaf van persbureau AP een iconische foto van de verwoesting. Het is een overzichtsfoto van verkoolde resten van huizen, met daar precies tussenin een wit met blauwe Volkswagen Transporter, die de brand heeft overleefd.

Althans, deels… Want op de foto is alleen de goede kant van de T2 te zien. Zijn rechterzijde is behoorlijk gehavend door de hitte, met vooral heel veel lakschade, gebroken ruiten en gesmolten lichtunits. De Volkswagen is van Megan Krystle Weinraub. ‘Azul’, zoals ze hem noemt, werd in de media al snel ‘de magische bus’ genoemd.

Grondige restauratie nodig

Volkswagen heeft nu besloten om de T2 te restaureren, ter ere van International Volkswagen Bus Day. “We konden onze ogen niet geloven [toen we de foto zagen]”, zegt Mark Gillies, pr-directeur van Volkswagen Group of America. “Maar ondanks hoe goed hij er op de foto uitziet, wisten we dat hij dringend een check-up nodig had.”

Na een uitgebreide inspectie is de conclusie dat ‘Azul’ zowel mechanisch als optisch grondig gerestaureerd moet worden. Volkswagen is daar inmiddels mee begonnen in Oxnard, een plaats die tussen Santa Barbara en Los Angeles in ligt. Naar verwachting zal het proces later dit jaar klaar zijn en kan ‘de magische bus’ weer de weg op.