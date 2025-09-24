Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze verkoopflop zou best eens de eerste cross-over ooit kunnen zijn

Wat was de eerste echte cross-over? Als je dat aan autoliefhebbers vraagt, dan antwoorden ze: de AMC Eagle uit 1979. Maar dan vergeten ze deze Minneapolis-Moline UDLX.

De Comfortractor, zoals-ie wordt genoemd, was zijn tijd ver vooruit. Té ver vooruit, moeten we daaraan toevoegen, want de innovatieve kruising tussen een auto en een tractor was eind jaren dertig een gigantische flop.

Bijzondere cross-over

Het idee achter de Minneapolis-Moline UDLX was dat boeren hem zowel op het land als de openbare weg konden gebruiken. Eerst zaaien en dan snaaien (in een diner in de stad).

Daarom is de Comfortractor uitgerust met allerlei zaken die bijna honderd jaar geleden voorbehouden waren aan personenauto’s: een wind- en waterdichte cabine, een elektrische starter, beklede stoelen, verwarming, een radio, een dashboardkastje en zelfs een sigarettenaansteker. Hij wordt aangedreven door een 46 pk leverende 4,6-liter viercilinder en heeft een topsnelheid van 65 km/h.

Prijs van een Cadillac

Een succes was de UDLX niet. Minneapolis-Moline wist er in drie jaar tijd slechts honderdvijftig te verkopen. Amerika zat in de Great Depression en dus waren er maar weinig boeren die 2.155 dollar konden uitgeven aan een tractor.

Ter vergelijking: een Cadillac Series 60S Sedan kostte destijds net zoveel en een conventioneel landbouwvoertuig was de helft goedkoper.

Gevaarlijk instabiel

Veiligheidsinspecteurs van de Amerikaanse overheid waren eveneens niet enthousiast over de Comfortractor en eisten op een gegeven moment dat Minneapolis-Moline de overdrive van de handmatige versnellingsbak zou verwijderen.

De tractor stuurde slecht en was op de snelweg (waar-ie gewoon mocht komen) gevaarlijk instabiel.

Onder de hamer

Van de honderdvijftig gebouwde Comfortractors zijn naar verluidt nog tachtig over, waarvan vijfentwintig in rijdende staat.

(Afbeelding: RM Sotheby's)

(Afbeelding: RM Sotheby’s) (Afbeelding: RM Sotheby’s) (Afbeelding: RM Sotheby’s)

Deze ‘cross-over’ is volledig gerestaureerd en heeft drie jaar geleden een grondige onderhoudsbeurt gehad, waarbij onder meer de banden en de zuigers van de viercilinder zijn vervangen. Veilinghuis Bonhams verwacht er maximaal 130.000 euro voor te kunnen vangen.