Deze veertig jaar oude occasion is niet voor muurbloempjes

Vanaf ongeveer 11.000 euro rijd je in een Chevrolet Corvette van de vierde generatie. Dus waarom zien we bij deze occasion dan een vraagprijs van 1 miljoen euro staan?

‘Duurste Corvette ter wereld’, staat er trots bij de advertentie. Het gaat om een Corvette C4 uit 1985 – het model waarin Templeton ‘The Faceman’ Peck rijdt in The A-Team – met ongeveer 125.000 kilometer op de teller. Hij heeft een 5,7-liter V8 voorin, met een vermogen van 234 pk.

Occasion beschilderd met goudverf

De occasion is door de huidige eigenaar, een kunstenaar, in 1990 uit de Verenigde Staten gehaald. Hij is met de hand beschilderd in twee kleuren goudverf. En als we naar het patroon op de carrosserie en de wielen kijken, dan is dat monnikenwerk geweest.

De Corvette is een ‘ambulant kunstwerk’, aldus de verkoper, want de occasion rijdt gewoon. ‘Let op’, staat er als waarschuwing bij: ‘U krijgt veel aandacht met deze eyecatcher.’ Al moet je dan dus wel eerst 1 miljoen euro aftikken.

Vierde generatie Chevrolet Corvette

De vierde generatie Corvette werd gebouwd van 1983 tot en met 1996. Hij was er met een targadak en als cabriolet. In het eerste productiejaar had zijn 5,7-liter achtcilinder slechts 208 pk. De sterkste C4 is de ZR1 uit 1993, die tot een vermogen van 411 pk kwam.

Bijzonder aan de C4 is zijn dashboard, dat gebruikmaakt van een volledig digitale instrumentenpaneel met LCD-displays. Ze zien er heerlijk jaren tachtig uit, met Knight Rider-achtige graphics in groen, oranje en rood. Nog een reden om voor een C4 als occasion te gaan.