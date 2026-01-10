Deze popster heeft zijn goedkope, tweedehands Ferrari een fabelachtige kleur gegeven
Nou ja, goedkoop… Een Ferrari is natuurlijk nooit goedkoop, maar met een tweedehands vanafprijs van zo’n 80.000 euro is de F355 redelijk betaalbaar. Dus kostte het opnieuw spuiten van zijn exemplaar deze popster misschien wel veel meer dan dat.
Over welke popster hebben we het? Jay Kay van de band Jamiroquai. De zesenvijftigjarige Britse zanger staat bekend als een enorme autoliefhebber. Hij schreef het nummer Black Devil Car uit 2005 over zijn zwarte Ferrari Enzo en had de enige groene LaFerrari ter wereld.
Cosmic Girl met Ferrari’s en Lamborghini
In 1996 bracht Jamiroquai de hit Cosmic Girl uit. De clip die erbij hoorde kunnen petrolheads zich vast nog herinneren, want de 4 minuten lange video bestaat vooral uit een ‘achtervolging’ tussen een zwarte Ferrari F355, een rode Ferrari F40 en een paarse Lamborghini Diablo SE30.
Nieuwe kleur voor F355 van Jay Kay
Dat ook Jay Kay kennelijk met weemoed terugdenkt aan de clip, maken we op uit de kleur waarin hij zijn Ferrari F355 recent heeft laten spuiten.
Want als we ons niet vergissen, heeft hij gekozen voor Viola SE30, de kleur van de Diablo SE30 dus. Held!
Doorontwikkeling van Ferrari 348
De F355 (bekijk Peters Proefrit met een F355 GTS) werd geïntroduceerd in 1994 en is grotendeels gebaseerd op de 348 uit 1989.
Zijn 3,5-liter V8 levert een vermogen van 380 pk en 363 Nm koppel. Ferrari leverde de F355 als Berlinetta (coupé), Spider en GTS (met een targadak).
