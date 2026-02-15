Deze Mercedes met Pagani-V12 is de stoerste nieuwe auto van het moment
Hoewel, nieuw… De Mercedes SEC is vijfenveertig jaar oud, maar wordt nu door de Duitse tuner Renntech de eenentwintigste eeuw binnengesleept. En hoe?! Want deze Sledgehammer is ronduit fabelachtig.
Er was een tijd dat je je niet in een SEC kon vertonen. Dikke Mercedessen gaan altijd eerst door een ordinaire periode, waarna de mooie exemplaren overblijven als coole klassiekers. Want cool is deze Sledgehammer zonder enige twijfel.
De Mercedes-V12 uit de Pagani Zonda
Zijn naam verraadt het al. Er is weinig meer origineel aan deze SEC. Onder de motorkap ligt namelijk niet meer de gebruikelijke V8, maar een heuse twaalfcilinder; de legendarische M120, die ook in de CLK GTR en Pagani Zonda ligt.
Renntech heeft de krachtbron grondig aangepakt. Zo is de cilinderinhoud vergroot naar 7,5 liter en zijn er allerlei interne verbeteringen toegepast, waardoor de V12 nu maar liefst 660 pk en 881 Nm levert. Daarbij klinkt hij als een Pagani, zo beweren de makers.
Wielkastverbreder waar je u tegen zegt
Renntech is van plan slechts twaalf stuks van de Sledgehammer te bouwen. Het model is op straat niet te missen, met zijn indrukwekkende wielkastverbreders, vier uitlaatpijpen en deels opgehoogde motorkap. Wat de opper-SEC gaat kosten, is niet bekend, maar het zal niet weinig zijn.
